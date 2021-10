Ronaldo-tallene vekker oppsikt: – Kan bli en utfordring for Solskjær

Han har fem mål på seks kamper i Manchester United-comebacket. Men når det kommer til å presse motspillerne i åpent spill, er Cristiano Ronaldo (36) helt i bunnen i Premier League.

POENGTAP: Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo måtte se at det ble ett poeng hjemme mot Everton lørdag.

– Ronaldo gjør ett press, og så er han ferdig. Det funker ikke når det skal være et kollektivt og hardt press, og det kan bli en utfordring for Solskjær, sier Øyvind Eide.

Eide er sportsdirektør ved Norges Toppidrettsgymnas og skriver taktiske analyser for Manchester Uniteds norske supporterklubb på United.no.

– Under Solskjær har United hatt et veldig bra press-spill. De er veldig smale i presset når de presser høyt, og det krever at de løper mye og hardt. Du ser da Cavani kom inn i forrige kamp, og jager etter baller langt unna og på den måten får med seg laget. Ronaldo har ikke det samme presspillet og blir aldri den signalspilleren som Cavani er. Da brytes mye av forsvaret til United ned, sier Eide.

RETT I GARDEROBEN: Cristiano Ronaldo var frustrert etter at det «kun» ble ett poeng hjemme mot Everton lørdag.

Før lørdagens kamp mellom Manchester United og Everton, la The Athletic ut en artikkel som viste at Cristiano Ronaldo er den angrepsspilleren som har presset motspillerne minst i åpent spill av spillerne som har spilt 270 minutter eller mer (tilsvarende tre hele kamper) i Premier League.

I etterkant av onsdagens overtidsseier mot Villarreal i Champions League, var nettopp presspillet til innbytter Cavani noe som ble sentralt i forkant av Ronaldos vinnerscoring på overtid.

Statistikken fra forrige Premier League-sesong viste også at Cavani var den av Manchester United-angriperne som spilte 1000 minutter eller mer i Premier League som flest ganger i løpet av en kamp presset motstanderen (13,73 ganger i løpet av 90 minutter i snitt), tett fulgt av Mason Greenwood (13,02 per 90), Marcus Rashford (10,65 per 90) og Anthony Martial (9,02 per 90).

Til sammenligning presset Ronaldo i snitt motstanderne 2,67 ganger i løpet av 90 minutter i de første Premier League-kampene.

Danny Higginbotham, som har spilt totalt 210 kamper i Premier League og spilt for blant andre Manchester United, Sunderland, Southampton, Derby og Stoke, skriver på Twitter at han ikke forstår hvorfor statistikken har fått så mye oppmerksomhet.

– I takt med at han har blitt eldre, har han endret på spillet sitt for å sikre at han vil være best mulig når ballen kommer til ham. Å spare på kreftene er grunnen til at han har fem mål på fem kamper, skrev han før Everton-kampen.

Eide er også klar på at Ronaldo tilfører ekstremkvaliteter i det offensive spillet.

– Han har noen egenskaper innenfor motstanders 16-meter som kanskje ingen andre i verden har, men de må lære seg å bruke og lære seg å kjenne bevegelsene til Ronaldo foran mål, mener Eide.

Ronaldo startet på benken i lørdagens kamp mot Everton, men var på banen den siste drøye halvtimen, da Everton utlignet og mot slutten var en annullering unna tre poeng.

– Jeg og han (Ronaldo) forstår mer enn ekspertene, for eksempel. Det handler om å velge de riktige øyeblikkene for når man skal spille med ham og når man ikke skal spille ham. Han er ingen ungfole lenger, men han er som alltid profesjonell og han er klar for å komme innpå. I dag kom han inn med energi og med god holdning, sier Solskjær til BBC.

