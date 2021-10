Første Arsenal-scoring for Maanum i stortap

(Barcelona - Arsenal 4–1) Barcelona valset over den engelske serielederen, til tross for at Frida Maanum (22) tente et ørlite håp for gjestene.

Frida Maanum noterte seg på scoringslisten for første gang for sin nye klubb. Her fra en kamp tidligere i september.

I sin niende kamp for klubben, fant den norske midtbanespilleren nettmaskene for første gang for «The Gunners». Hun og lagvenninnene måtte likevel se seg slått av de regjerende mesterne i gruppespillets første kamp i årets Champions League.

Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen startet kampen, mens Ingrid Syrstad Engen satt hele kampen på benken for vertene, som helt fortjent satt igjen med de tre poengene.

Barcelona hadde stort sett kontroll og tok helt fortjent ledelsen ved Mariona Caldentey da halvtimen var passert. Da hadde de presset hele veien.

Kantspiller Oshoala mottok ballen i offsideposisjon, men ble aldri vinket av. Spissen fikk avsluttet fra 18 meter, og keeper måtte gi retur. Der var Mariona iskald i det hun tok med seg ballen før hun satte den sikkert i nettet fra kort hold.

2–0 kom like før pause ved Alexia Putellas. Oshoala noterte seg for kampens andre målgivende i det hun kom seg fri ute til høyre, før hun lekkert spilte inn på kapteinen som kom stormende inn i feltet.

Det var også stillingen i det lagene gikk til pause.

Oshoala fortsatte å briljere etter hvilen. Bare to minutter inn i annenomgang, gjorde hun ingen feil da hun ble spilt alene igjennom mot Arsenal-sisteskanse Manuela Zinsberger.

Caroline Graham Hansen spilte hele kampen for Barcelona.

Så kom dagens lyspunkt sett med norske øyne. Med kvarteret igjen å spille stod Frida Maanum, som ble klar for Arsenal i sommer, på rett plass til rett tid inne i feltet etter et frispark, og reduserte for gjestene.

Arsenal evnet å presse vertene de neste minuttene, men da Lieke Martens punkterte kampen syv minutter før slutt, var det ingen vei tilbake for engelskmennene. Da tålte de også at Alexia Putellas bommet fra ellevemeteren på overtid.