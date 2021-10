Daniel Høglund tatt for promille­kjøring for andre gang: – Jeg skammer meg

Viasat-profil Daniel Høglund (35) tas av skjermen på ubestemt tid etter å ha blitt promilletatt natt til torsdag denne uken.

Daniel Høglund erkjenner at han har et alkoholproblem. Her er han i møte med VG fredag ettermiddag.

Det skjer bare tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik, den gangen med en promille på 1,92.

Nå er programlederen og sportskommentatoren forberedt på fengselsstraff.

– Jeg tenker med én gang at «Nå er det over». Jeg sa det med en gang. Det var ikke noe poeng å bortforklare noe. Jeg sa vel «Ta meg med. Jeg har driti meg ut», sier Høglund.

Det er en dypt fortvilet TV-personlighet som tar imot VG i stuen hjemme på Nordstrand.

Ansiktet kjent fra blant annet håndballmesterskapene, Champions League og Formel 1-sendingene til Viasat er skremt over seg selv og tar til tårene underveis i intervjuet.

– Jeg skammer meg og gruer meg til at folk skal få vite det. At jeg er sånn. At jeg er en fyr som kan gjøre sånt. Ikke bare én gang, men to ganger. Hva sier det om hvem jeg er? Hvordan jeg er? Du tenker bare det verste hele tiden. At livet er over. At jeg får sparken. At jeg er ferdig, sier Høglund.

– Har du et alkoholproblem?

Daniel Høglund åpner med å si at han aldri har sett slik på det selv.

– Men det er klart at når jeg tar en så dårlig avgjørelse to ganger, så er vel det selve definisjonen på det å ha et problem. Det må jeg bruke tid på å finne ut av, sammen med noen som kan hjelpe meg. Jeg vil ikke si at jeg er en alkoholiker. Men jeg har jo et alkoholproblem.

Høglund sier han gjorde et fatalt feilvalg etter å ha fått en telefon fra samboeren, som gjorde ham bekymret.

Skulle hente samboeren

Høglund og samboeren hadde sett fotballkamp på en sportspub i Oslo forut for hendelsen denne uken. På et tidspunkt skal 35-åringen ha reist hjem i taxi, mens samboeren ble igjen på utestedet.

Ifølge Høglund hadde han på dette tidspunktet drukket fire halvlitere og én shot. I tillegg skal han ha drukket tre glass vin under en middag på ettermiddagen.

Høglund forteller om hvordan han var i ferd med å legge seg, rundt klokken 01.30, da samboeren ringte – med et akutt behov for hjelp. Hun skal ha fremstått som desperat.

TV-profilen sier han var bekymret for samboeren sin.

Da tok han et skjebnesvangert valg: Han hoppet i bilen og kjørte til Oslo sentrum. Der ønsket ikke samboeren å hoppe inn i bilen. Hun visste at Høglund hadde drukket og ba ham parkere.

Det rakk han aldri før politiet stanset ham.

– Om du tok taxi hjem i første omgang: Hvorfor tok du ikke taxi tilbake til sentrum igjen?

– Det er det jeg ikke forstår. Det er det som skremmer meg. At jeg har et handlingsmønster når jeg drikker som gjør at jeg tar dårlige valg. At jeg ikke tar et veloverveid valg. Jeg var bekymret og ville ha henne hjem raskest mulig. Men det er det dummeste valget jeg kunne tatt. Det skremmer meg at jeg er i stand til å ikke ...

Høglund tar en lang pause. Stemmen brister.

– At jeg ikke har den nødvendige impulskontrollen. Det er noe inni meg.

Han er ikke kjent med hvilken promille som ble målt da han ble tatt med til Grønland politistasjon.

Vil ikke gå ut døren

VG har vært i kontakt med Høglunds samboer. Hun forteller den samme historien som TV-profilen.

– Du satt andres liv i fare. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Jeg er bare fryktelig glad for at det gikk bra, at jeg ikke har skadet noen. Man får en angst av å tenke på det. Det er som at jeg ikke klarer å tenke på det. Det bare knyter seg når jeg tenker på en potensiell konsekvens av dette, svarer Høglund.

Kristian Oma, her fra en annen sammenheng tilbake i 2013.

– Når du sitter i et studio og leder Champions League-sendinger på Viasat, så vil mange mene at du er et forbilde. Ser du på deg selv som et forbilde? I så fall, hva slags forbilde?

– Jeg har aldri følt meg som en kjendis. Jeg går på jobb og gjør det jeg gjør. Jeg har aldri tenkt på om jeg har to lyttere på radio i Larvik eller en million på håndball. Det er ikke det som har vært viktig. Så jeg har aldri tenkt på meg selv som et forbilde. Men det burde jeg kanskje gjort. At man lever på en måte som er mer i tråd med den rollen man har.

– Hva tenker du om jobb og fremtiden?

– Akkurat nå så har jeg ikke lyst til å gå på skjermen igjen. Jeg har ikke lyst til å være offentlig. Jeg vil ikke gå ut den døren en gang.

Høglund peker ut mot gaten hjemme på Nordstrand.

– Fordi du skammer deg?

– Ja. Vi må finne ut om jeg fortjener å komme tilbake.

Han understreker at han ikke har fått sparken.

– Det er jeg veldig takknemlig for, for det trodde jeg at ville få. Og så får vi se om jeg gjør meg fortjent til å ta en rolle igjen.

Sportssjef i Nent (som eier Viasat-kanalene), Kristian Oma, understreker overfor VG at selskapet tar det som har skjedd veldig seriøst.

– Det som har skjedd er helt uakseptabelt, og vi har vært veldig direkte i vår dialog med ham rundt dette. Vi krever at han tar tak i problemene sine, og har sammen lagt en plan der vi er enige om at han skal få profesjonell oppfølging. Han er nå tatt av skjermen inntil videre, og skal få tid til å håndtere sine problemer, sier Oma.

Det er slik norske TV-seere er vant med å se Daniel Høglund, som sentral i Nent (Viasat) sine Champions League-sendinger.

Ferdig med F1

Daniel Høglund fikk 24 dagers fengsel og 75.000 kroner i bot for det han gjorde for tre år siden.

Nå er han innstilt på ny fengselsdom.

– Jeg forstår selv hvor alvorlig dette er.

– Hva skjer nå?

– Jeg tar kontakt med legen min. Vi skal finne ut av hva vi skal gjøre. Jeg trenger noen å snakke med. En psykolog som kan hjelpe meg med å samle tankene. Vi må finne et program som er riktig for meg. For det er ingen tvil om at jeg må gjøre noe med hvordan jeg er.

Høglund sier at han ikke vil være på skjermen på en stund. Og Formel 1-sendinger er han tydelig på at det vil være umulig å lede i fremtiden. Bil og alkohol hører ikke sammen.

– Jeg må finne ut av hva det er med meg? Hva er det som er feil? Det blir en del runder med meg selv. Og det tar ikke én dag. Så får vi se om noen har lyst til å se Høglund på skjermen i fremtiden, sier han til VG.