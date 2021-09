Tre scoringer på tre elleville minutter - Viking tok poeng i Molde

AKER STADION (VG) (Molde - Viking 2–2) Det tok fullstendig fyr på Aker stadion med 20 minutter igjen av kampen. Det sørget for at Viking for første gang på fem år kan ta med seg poeng hjem fra Molde.

Samuel Fridjonsson sørget for Vikings første scoring. Det var den første av tre på tre minutter.

Eirik Ulland Andersens nettkjenning før hvilen var lenge den eneste på Aker stadion. Så dukket Samuel Fridjonsson, Ohi Omoijuanfo og Shany Pattynama opp. Alle i løpet av tre spinnville minutter.

Det sørget for at Viking tok poeng på Aker stadion for første gang på fem år. Det ene poenget sørger samtidig for at Molde er tilbake på tabelltopp - i alle fall foreløpig.

– Det var sterkt å komme tilbake igjen, men jeg er jævlig irritert på at det ser ut som det er frispark på David (Brekalo, i forkant av Moldes 2–1-scoring), sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ etter kampen.

Etter en fartsfylt åpning, hvor både hjemme- og bortelaget skapte sine muligheter, var det Molde som tok ledelsen. Eirik Ulland Andersen flekset muskler i det han knuste Viljar Vevatne inne i femmeteren og stanget inn kampens første scoring.

– Det var en tøff omgang med to gode lag. Dette er en toppkamp. Nå må vi bare være litt skarpere med ballen og produsere flere muligheter, sa Eirik Ulland Andersen til Discovery+ på vei inn i garderoben til pause.

Eirik Ulland Andersen ble kampens første målscorer.

Det var bare minutter etter at Zlatko Tripic var nære å score årets mål fra godt over 40 meter.

1–0 var også stillingen da lagene gikk til pause. Zlatko Tripic var klar på at prestasjonen før hvilen var god, men at de igjen slapp inn et mål som burde vært unngått. Det har vært en lei tendens hele sesongen.

– Vi slipper inn et kjedelig og dumt mål, men vi har slått tilbake før, og det vil vi igjen. Det er mye positivt å ta med seg her, sa Tripic til samme kanal.

Ved halvtid var det også flere som stilte seg spørsmålet om Molde skulle fått fullføre omgangen fulltallig eller ikke. Da kvarteret var spilt, kunne det se ut som om Molde-stopper Sheriff Sinyan skled og plantet støvelen rett i hodet på Viking-spiss Veton Berisha.

Situasjonen fikk likevel passere uten noen voldsomme protester fra gjestene.

Hjemmelaget startet andreomgang forrykende, hvor både Martin Linnes, Etzaz Hussain og Ola Brynhildsen var nære å doble ledelsen tidlig.

Men nettsus var det først gjestene som sto for, og da tok det fullstendig fyr. 20 minutter før full tid snek Samuel Fridjonsson seg inn på blindsiden av Molde-forsvaret, og sørget for utligningen. Jubelen stilnet likevel fort.

Bare minuttet etter viste Ohi Omijuanfo stor ro og klasse da han ble spilt igjennom og kom alene med keeper. Eliteseriens toppscorer gjorde alt riktig, og dermed var vertene tilbake i føringen.

Men det var langt fra over. Med den tredje scoringen på tre minutter, var Viking igjen tilbake i kampen. Målscorer denne gangen var Shane Pattynama.

Det ble oppgjørets siste, og dermed endte det 2–2 i toppkampen på Aker stadion. Molde er foreløpig på tabelltopp før Bodø/Glimt tar i mot Vålerenga klokken 20.00 i kveld.

