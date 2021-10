Nytt poengtap for United: – Blir stilt spørsmål rundt Solskjærs posisjon

(Manchester United-Everton 1–1) Andros Townsend fratok Manchester United to poeng i tittelkampen etter et nydelig Everton-angrep. Deretter feiret 30-åringen som Cristiano Ronaldo (36).

– Ha-ha-ha. Vet du hva? Ronaldo er idolet mitt. Jeg vokste opp med å se på ham. Jeg har vært på treningsfeltet og trent på teknikkene hans. Jeg burde gjerne brukt mer tid på å øve på feiringen også, for den var ikke så bra. Men det handlet om respekt for Cristiano. Det var en ære å være på samme bane som ham, forteller Townsend til BT Sport og gliser.

Etter poengtapet mot et skadeskutt Everton-mannskap står Ole Gunnar Solskjærs stjernegalleri med bare to seirer på lagets seks siste kamper. I lørdagens kamp sendte Anthony Martial (25) rødtrøyene i ledelsen like før pause, men gjestene fikk med seg et fortjent poeng.

– Manchester Uniteds problemer på Old Trafford fortsetter. De har spilt fire kamper her nå, uten å imponere. Når resultatene ikke kommer, blir det stilt spørsmål rundt Solskjærs posisjon, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Selvfølgelig blir det gjort det, konstaterer ekspertkollega Nils Johan Semb.

– For åpne

Manchester United har nå sluppet inn mål i syv kamper på rad, alle turneringer inkludert.

– Vi var ikke for åpne på Evertons mål. Vi hadde spillere bak ballen, men vi klarte ikke å håndtere ballen da vi hadde muligheten. Det er et bra mål fra dem, sier Solskjær til BT Sport.

– Det er nok et resultat som ikke var overbevisende og nok et resultat som går direkte på United-manageren og hans manglende evne til å sette et lag. United fremstår fortsatt ikke som en troverdig utfordrer til City, Liverpool og Chelsea, hevder Manchester Evening News’ Samuel Luckhurst i en kommentar.

Martial skrek av glede

Martial scoret sitt første mål for Manchester United på åtte måneder da Ole Gunnar Solskjær (28) ga ham sjansen på bekostning av Ronaldo.

Mens den portugisiske superstjernen fikk hvile på benken sammen med en annen profil som Paul Pogba (28), startet Martial på venstre kant.

Franskmannen ble kalt «provoserende» etter innsatsen i ligacuptapet for West Ham for halvannen uke siden, men Solskjær ga ham likevel en ny, sjelden sjanse lørdag ettermiddag. To minutter før pause ga det resultat.

Nydelig ballbehandling av Bruno Fernandes (27) gjorde at portugiseren kunne sette opp Martial for skudd innenfor 16-meteren og han plasserte inn 1–0 over hodet på Everton-keeper Jordan Pickford (27).

Jubelbrøl

Martial har hatt vanskelig for å vise følelser i United-drakten. Selv i gode perioder er det noe den franske 25-åringen har blitt kritisert for. Men hans første nettkjenning på nøyaktig åtte måneder brakte fram store jubelscener.

– Han er tilbake, Anthony Martial. Jubelen stiger mot himmelen. Det er en kjærkommen opptur for Martial, kommenterte Alsaker.

Solskjær gjorde totalt fem endringer fra laget som vant 2–1 over spanske Villarreal i Champions League på onsdag. Edinson Cavani var en av de andre spillerne som fikk muligheten fra start, og han var som vanlig bevegelig og energisk i sin opptreden.

Ved sidelinjen applauderte Ronaldo for Martials scoring, mens han smilte i samtale med Solskjær. Etter 57 minutter fikk portugiseren også entre gressteppet på Old Trafford.

GJORDE GREP: Solskjær tok ut Edinson Cavani og Anthony Martial til fordel for Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho etter 57 minutter.

Everton utlignet

Ronaldo satte nærmest umiddelbart fart mot Everton-målet, men bortelaget forsvarte seg samtidig bra. Parallelt utgjorde eksplosive Demarai Gray (25), nevnte Townsend og Abdoulaye Doucouré (28) en kontringsfare i motsatt ende.

Med 25 minutter igjen å spille starte den nevnte trioen også på en vanvittig overgang. Ballen gikk hurtig fra Gray via Doucouré til Townsend som tok et touch idet han plutselig var alene med David de Gea. Den neste berøringen brukte den tidligere Tottenham-, Newcastle-, og Crystal Palace-kanten til å smelle inn 1–1 for gjestene.

– Det er verdensklasse, utbrøt TV 2-ekspert Semb.

– To bortkastede poeng

Med et drøyt kvarter igjen å spille satte innbytter Jadon Sancho (21) opp en avslutningsmulighet for Ronaldo innenfor Evertons 16 meter, men 36-åringen klarte ikke å sende United tilbake i ledelsen. I stedet gikk skuddet utenfor mål.

Like før slutt trodde Yerry Mina (27) at han hadde scoret vinnermålet for Everton, men stopperens nettkjenning ble annullert for offside etter en VAR-gjennomgang.

– Det var en veldig bra kamp både på og utenfor banen. Det var en ordentlig fight. Det er skuffelse blant United-fansen, men ingen dommedagsstemning. Dette lever de med, mener TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Resultatet gjør at United og Everton begge har 14 poeng. Det er like mange som Liverpool, men sistnevnte har nå én kamp mindre spilt. Chelsea, Manchester City, West Ham og Brighton kan alle passere United i løpet av den 7. Premier League-runden.

– Det er to bortkastede poeng. Vanskelig motstander, ja. Men skal de vinne ligaen, skal de ikke ha for mange av disse her. Jeg tror Ole Gunnar er skuffet, sier den tidligere landslagskeeperen.

Publisert Publisert: 2. oktober 2021 15:24 Oppdatert: 2. oktober 2021 16:04