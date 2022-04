Ruud sliter med tannverk - trekker seg fra turnering

Casper Ruud tapte finalen i Miami Open på søndag, men skulle etter planen få en ny sjanse til å vinne en turnering i Houston denne uken. Nå trekker han seg.

PÅ REKKE OG RAD: Etter finaletapet i Miami Open, tar Casper Ruud tre dager fri før han begynner på neste turnering. Deretter følger de som perler på en snor.

– Jeg er ikke sikker ennå om jeg skal dra eller ikke. Det er ikke noe jeg har delt med pressen, men de siste to, tre dagene har jeg slitt litt med en visdomstann som har plaget meg en stund, så det er tøft å faktisk svelge og spise nok, sa Ruud på pressekonferansen etter finalen i Miami.

I sin aller første finale i en Masters 1000-turnering måtte sønn Casper se seg slått av den spanske tenniskometen Carlos Alcaraz.

Ruud forteller at tannproblemet var ikke med å påvirke den kampen, men det kunne påvirke turneringsplanen fremover.

Og mandag morgen kom beskjeden - han trekker seg fra ATP 250-turneringen i Houston, hvor Ruud trolig ville spilt sin første kamp på torsdag.

– Vi prøver egentlig å gå til en tannlege i kveld (søndag) for å ta en vurdering, men vi vet ikke om vi klarer å få til det. Han har begynt å bli hoven, det er det som er problemet nå. Så får vi se hva det blir til, sa far Ruud til VG søndag kveld, før det ble klart Ruud trakk seg fra turneringen i Houston.

– Spørsmålet er om han må gå på en antibiotikakur eller trekke tannen, eller noe sånt. Men nå er det søndag ettermiddag her, så det er ikke så lett å få noen vurdering av noen eksperter. Vi prøver, for å vite hva vi skal gjøre neste uke, sa trenerpappaen.

HEKTISK: Casper Ruud og hans team, her med pappa Christian (t.h.) og fysisk trener Marcel da Cruz (t.v.), har lagt opp til en hektisk vårsesong med mange turneringer på programmet.

Den tidligere tennisspilleren fortalte videre at mens de jakter en tannlege i Miami, har de tatt bilder av tannen og sendt hjem til noen tannleger i Norge, uten at de har fått noe klart svar på hva de må gjøre.

– Forhåpentligvis er det ikke så ille, men jeg håper bare at jeg ikke må trekke den, for jeg har hørt at det er så vondt, sa en lattermild Casper om problemet etter finalen søndag.

Neste turnering er uansett ikke langt unna. 23-åringen er også påmeldt Monte-Carlo Masters i Monaco, som starter allerede samme dag som finalen i Houston. På grunn av Ruuds høye ranking, vil han først komme inn i runde to i turneringen i Monaco.

– Det er et tett program. Man melder seg på mye, så må man kan kanskje hoppe hvis kroppen sier ifra. Vi har gode minner fra Houston, som er en turnering vi har veldig lyst til å spille, sa Christian Ruud – noen timer før det altså ble klart at de står over i Houston.

Etter spill i Monte-Carlo venter Barcelona Masters som starter 16. april, mens neste turnering, Italian Open i Roma, starter 2. mai.

Selv om det ikke ble seier i finalen av Miami Open, klatret nordmannen opp på en syvendeplass på verdensrankingen. I finalen i Miami måtte Ruud ta en medisinsk timeout for å få behandling for en vond hofte, men 23-åringen er klar på at det ikke er noe alvorlig.

Skulle det i løpet av de neste turneringene oppstå problemer, er ikke Christer Francke, Eurosports tenniskommentator, i tvil om at de vil takle det.

– Team Ruud er smarte. Får Casper noen småskader, så spiller han ikke. Selv om Casper bare er 23 år så er han erfaren nå, han kommer ikke til å gjøre for mye. Man kan ikke bare kjøre på for mye, da får man en smell, sier Francke.

Skulle han holde seg skadefri og spille godt i de kommende turneringene, ligger det og en rekke ATP-poeng i potten. Disse kreves for å klatre på verdensrankingen og kan også være en av grunnene til det hektiske turneringsprogrammet.

– Det kan hende han vil makse poengene på grus, for å få maks med poeng til rankingen. Det er ikke umulig å gå forbi Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas og Matteo Berrettini på rankingen, mener Francke.

Topp tre på verdensrankingen nå er Novak Djokovic, Daniil Medvedev og Rafael Nadal.