Utvisningene ødela for Norge – tapte tett batalje mot Latvia

(Latvia – Norge 3–2) Da Norge var inne i sin beste periode, fikk de to utvisninger på rappen. Det skulle bli helt avgjørende.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det var på stillingen 1–1 at Norge kjørte på for sitt andre mål, men så pådro de seg to utvisninger på rappen og plutselig ledet Latvia 3–1.

Norge reduserte i den tredje perioden, men den tredje scoringen uteble selv om de norske herrene dominerte totalt.

– Det er noe av det bedre jeg har sett av det norske landslaget på en stund, sier Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

Dermed blir Norge stående med to poeng i gruppen sin. Bare Storbritannia og Østerrike ligger bak, med ett poeng. De spiller sin tredje kamp i morgen.

Landslagssjef Petter Thoresen var svært misfornøyd med dømmingen. Se hvorfor i videoen under.

For Norge handler det om å unngå den siste plassen i gruppen. Laget som ender sist mister nemlig plassen sin i elitedivisjonen i VM.

– Vi hadde trykk mot dem i nesten 20 minutter i tredje periode. Fortsetter vi slik framover, så får vi betalt for det senere, sier Ken André Olimb til Viaplay.

Neste kamp for Norge er mot Østerrike onsdag. Den kampen kan bli helt avgjørende hvis Norge skal fortsette å spille blant de beste.

Latvia dominerte i store deler av første periode, samtidig som Norge skapte trøbbel for seg selv med tre utvisninger.

Etter å ha sluppet med skrekken ved en rekke anledninger, kom scoringen for Latvia og Rodrigo Abols etter svake markeringer av det norske forsvaret.

Men Norge skulle få en fin avslutning på perioden.

Ludvig Hoff kom rett inn fra utvisningsboksen og spilte frem Daniel Bøen Rokseth. Han vartet opp med en nydelig vending, før han spilte frem Mats Rosseli Olsen som banket inn utligningen.

– De er bedre enn oss. De er førende siden vi tar tre utvisninger i offensiv sone. Vi holder unna, men har ikke råd til det. Det holder nå, sa Rosseli Olsen til Viaplay.

NORGES BESTE: Mats Rosseli Olsen ble kåret til Norges beste spiller. Han sto bak 1–1-scoringen.

Etter hvilen gikk de norske guttene inn i sin beste periode i kampen og jaktet 2–1, men så ble både Mathias Trettenes og Hoff utvist på rappen.

Hoff fikk matchstraff etter at han gled opp i ryggen på en latvisk motspiller og spent bein på ham. Dermed måtte Norge spille tre mot fem.

– Det ser ut som han mister balansen. Det er synd. Det er med og preger perioden. Norge blir sjanseløse når de går så lenge i undertall, sa Alexander Bonsaksen om Hoffs utvisning i Viaplays studio.

Det gikk bare sekunder før Latvia scoret. Etter at Norge ble fulltallige, opprettholdt Latvia presset og økte til 3–1.

Norge reduserte ved Max Krogdahl i den tredje perioden og presset på for scoring nummer tre. Dessverre uteble den til tross for voldsom norsk dominans.

Andreas Martinsen, som også ble utvist helt på tampen, mener de hyppige utvisningene ble utslagsgivende.

– Det er selvfølgelig det. Det blir sånn innimellom. De som spiller i undertall gjør det knallbra. Vi gjør alt vi kan for å vinne. Vi må bare score ett til, sier Martinsen til Viaplay.

RETTELSE: VG skrev først at de to lagene som havner nederst i Norges gruppe rykker ned fra elitedivisjonen. Det riktige er at det siste laget rykker ned.