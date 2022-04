Mino Raiola er død

Den verdenskjente fotballagenten Mino Raiola (54) har gått bort, bekrefter familien på Twitter. Han representerte flere av idrettens største stjerner, deriblant Erling Braut Haaland (21).

VERDENSKJENT: Mino Raiola har vært agenten til en rekke av verdens største spillere.

– Hvil i fred. Den beste, skriver Alfie Haaland på Twitter.

Raiolas familie opplyser om dødsfallet på samme nettsted.

– Med uendelig sorg deler vi bortgangen til den mest omsorgsfulle og fantastiske fotballagenten som noen gang har vært, skriver familien på Raiolas konto.

54-åringen har representert Erling Braut Haaland siden 2018 og forhandlet jærbuens kontrakter med både Red Bull Salzburg fra januar 2019 og Borussia Dortmund året etterpå.

I forbindelse med Haalands forventede overgang til en av verdens største klubber i sommer, er det Raiola som i utgangspunktet har tatt seg av forhandlingene også denne gangen, har VG fått opplyst, men han har slitt med sykdom over tid.

Tidligere denne uken ble det feilaktig rapportert om 54-åringens bortgang. På Twitter ble det publisert en melding på Raiolas konto om at han var forbannet over ryktene.

Samtidig ble det kjent at Raiola var på sykehus i Milano og kjempet for livet. To dager senere bekrefter familien at han nå har gått bort.

– Mino kjempet til siste slutt med samme styrke som han har brakt til forhandlingsbordet hvor han har forsvart sine egne spillere. Mino gjorde oss som vanlig stolte, sier familien.

Raiola er italienskfødt, men familien flyttet til Nederland da han var ett år gammel. I tillegg til å representere Braut Haaland, var Raiola agent for superstjerner som Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma og Zlatan Ibrahimovic.

Der viste han tidlig et talent for forretninger, etter å ha startet i en jobb som kelner på farens pizzeria.