Fury hjelper syk 14-åring: – Vi skal samle inn penger til armene hans

Tyson Fury feiret seieren over Dillian Whyte ved å ta med Marshall Janson (14) opp i ringen foran 94 000 fans på Wembley Stadium. Nå skal han hjelpe unggutten med å få seg nye armer.

94 000 FANS: Marshall Janson fikk være med Tyson Fury opp i ringen foran 94 000 fans på Wembley Stadium.

Janson måtte amputere begge sine armer og bein som baby da han fikk hjernehinnebetennelse, og tilbrakte flere måneder på sykehus etter han fikk organsvikt tre ganger.

Unggutten har blitt kjent over hele England ved flere anledninger, og har blant annet trent med Tottenhams Harry Kane og vært maskot for Hugo Lloris under semifinalen i FA-cupen 2018.

I 2018 ble han også invitert opp på scenen under et pressetreff for et UFC-stevne av MMA-mesteren Michael Bisping.

VÆRT MED PÅ MYE: Marshall Janson har fått vært med på mye i løpet av livet sitt. Her avbildet fra 2016 hvor han fikk spille litt ball med Tottenhams Clinton N'Jie i pausen av en kamp mot Southampton.

Nå har han også blitt venn med verdens beste tungvektsbokser, Tyson Fury, etter han ble ønsket velkommen til den offisielle treningen før lørdagens storkamp i London.

«The Gypsy King» fortalte 14-åringen at han skulle få ta følge med han opp til bokseringen.

– Denne mannen skal bære beltet mitt ut til ringen. Vi skal gå sammen ut på lørdag, og vi skal samle inn penger til armene hans, sa Fury.

Tungvektsmesteren holdt sitt ord og tok også guttungen med opp i ringen etter han hadde vunnet sin 31 boksekamp.

Der la han sitt nye WBC union-belte over skulderen til Janson, poserte for kameraene og ga han en god klem.

– Han hadde en strålende dag, han elsket det. Jeg har sett videoen om og om igjen, den får meg til å gråte, sier mor Stephanie Janson til BBC.

Mor Janson uttalte etter kampen at Fury fortalte familien at han gjerne ville hjelpe til med å fremme pengeinnsamlingen for sønnens proteser.

– Tyson er så strålende, han er akkurat som en vanlig person uansett hvor kjent han er.

14-åringen trenger nye proteser nesten hvert år, og familien hans håper på at han skal få en ny arm, som vil koste omtrent 26 000 pund, i overkant av 300 000 kroner, skriver BBC.