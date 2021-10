Faren tapte to cupfinaler for Vålerenga - Guro vil vinne for Sandviken

ULLEVAAL STADION (VG) Søndag skal Sandviken-spiller Guro Bergsvand (27) prøve å klare det faren Jo Bergsvand (61) aldri lyktes med da han spilte for Vålerenga: Å bli cupmester.

FOTBALLFAMILIE: Jo Bergsvand, her i aksjon for Vålerenga i 1983, håper datteren Guro kan kalle seg Norgesmester etter søndagens cupfinale.

Jo Bergsvand spilte i alle år for Vålerenga og var i to cupfinaler. I 1983 dannet Jo og Lasse Eriksen spisspar mot Moss (tap 0-2). I 1985 var Jo og Lasse VIFs stopperduo mot Lillestrøm (tap 1-4).

Søndag får datteren en mulighet til å hente pokalen «hjem» - som Sandviken-spiller.

– At pappa spilte for Vålerenga betyr ingenting. Han er Sandviken-fan han, nå. Det er bare ett lag for han, sier Guro Bergsvand.

27-åringen fra Oslo spilt toppfotball for Lyn og Stabæk før hun tok turen over fjellet til Sandviken.

– Jeg spilte først for Heming og endte opp i Lyn som satset veldig bra på unge spillere. Du fikk lov til å være ung, være med på cuper, J-16 og J-19. Det var noe jeg satte pris på. Senere ble det Stabæk da det var på tide å ta et steg til.

Nå har hun tatt steget opp på landslaget. 27-åringen scoret i debuten mot Armenia 16. september og satte inn sitt andre landslagsmål i 4-0-seieren mot Belgia på tirsdag. Begge målene på arenaen hvor cupfinalen mot Vålerenga spilles på søndag.

Bergsvand er en av seks Sandviken-spillere som har vært med landslaget i kampene mot Polen og Belgia. Dermed har de blitt godt kjent med cuparenaen.

– Vi har fått kjent på «matten» og vet hvor vi kan avgjøre cupfinalen, sier Bergsvand og ler.

– Nei, denne kampen vil leve sitt eget liv. Skjønt, det er en fordel at du har trent en del og spilt på denne arenaen.

27-åringen er i ferd med å fullføre en drømmesesong. Hun har fått sin landslagsdebut, er i cupfinalen og mye skal til om ikke Sandviken vinner Toppserien.

– Hvem hadde trodd at 2021 ble sånn? Ikke jeg, i hvert fall. Nå gjelder det å holde fokus, at man fullfører med stil. Så gleder jeg meg til å ta en pause i desember og kunne reflektere over det jeg har fått opplevd. Uansett hvordan dette ender så har det vært et utrolig gøy år - for Sandviken og for meg.

– Fordel Sandviken

Pappa Jo har tro på at datteren skal kunne kalle seg cupmester på søndag.

– Sandviken har store muligheter til å vinne. Det er et meget godt lag som møter et godt lag. Enkelt blir det ikke. Her handler det om å være tilstede og jobbe for hverandre, og det har Sandviken vist mange ganger i år at de er gode på, sier Jo Bergsvand.

Han mener også det er fordel Sandviken fordi laget også har spillere som evner å avgjøre jevne kamper.

– Datteren hevder pappa er blitt Sandviken-fan?

– Jeg heier alltid på det laget Guro spiller på, det skulle bare mangle. Men om Vålerenga er så gode at de klarer å slå Sandviken så er jeg stolt av å være en del av Vålerenga-familien. Jeg har mange store øyeblikk i minneboken, men dessverre ble det ingen cupseier. Det håper jeg Sandviken og Guro klarer.