Høie om Solbakken-utspill: – Overrasket og skuffet

LILLESTRØM/OSLO (VG) Helse og omsorgsminister Bent Høie (H) reagerer på landslagssjef Ståle Solbakkens utspill om å stemme for regjeringsskifte.

KLAR TALE: Helseminister Bent Høie under torsdagens pressekonferanse med regjeringen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Solbakken var kritisk til regjeringen både før og etter 1–1-kampen mot Nederland onsdag. Han har reagert på at norske kamper er blitt flyttet til utlandet – og at det ikke ble rom for flere tilskuere på Ullevaal stadion onsdag kveld.

Norges hjemmekamp mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen ble spilt i Spania.

– Det irriterer meg at vi spiller mot Tyrkia og kommer under 0–1 og da er det 30 pensjonister bak oss. Det er en sportslig skjevfordeling, og det skyldes idrettspolitikken i Norge – det må jeg bare få lov å si, sa Solbakken til TV 2.

På spørsmål fra TV-kanalen om han ønsket et regjeringsskifte i valget, svarte Solbakken:

– Det er helt korrekt.

ENGASJERT: Landslagssjef Ståle Solbakken har ikke vært redd for å si hva han mener i sitt første år som norsk landslagssjef.

Bent Høie reagerer på Solbakkens utspill.

– En av årsakene til at Norge har klart å håndtere denne pandemien er at vi har unngått at det har gått partipolitikk i pandemihåndteringen. Så jeg er både overrasket og skuffet over at Norges Fotballforbund igjen forsøker å gjøre pandemihåndertingen til partipolitikk. Det tror jeg ikke den norske befolkningen er enige med fotballen i, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG.

Til NTB sier Høie:

– Fotballen har vært blant de områdene som har fått flest unntak gjennom hele pandemien. Fotball er også det forbundet i Norges idrettsforbund som jeg opplever har vært gjennomgående mindre solidarisk med resten av idretten gjennom pandemien.

Solbakken kontrer:

– Jeg står for at håndteringen av topp- og breddeidretten under pandemien har vært langt unna tilfredsstillende. At jeg svarer på ja på spørsmål om jeg ønsker et regjeringsskifte, er vel én av to muligheter noen få dager før et valg, sier han til VG.

Dagen etter storkampen kom nyheten om at regjeringen nå følger anbefalingen fra Helsedirektoratet og nå tillater at det slippes inn 10.000 tilskuere til neste VM-kvalik mot Gibraltar – kun én dag etter de ikke fikk slippe inn flere enn 7000.

Solbakken ble spurt om nyheten da han møtte pressen før landslaget trente i Lillestrøm torsdag formiddag.

– Jeg har ikke så lyst til å prate mer om dette egentlig, for jeg føler jeg blir en sånn som syter og klager og det blir veldig mye meldinger i innboksen min fra mange som mener veldig mye om dette, sier landslagssjef Ståle Solbakken på et pressemøte torsdag, men fortsetter likevel:

– Jeg prater bare ut fra det at vi skal være en idrettsnasjon. Hvorfor skal vi ikke klare å legge litt bedre til rette for det? Det gjelder andre idretter og, ikke bare fotball. Vi har ikke fått tatt del i den idrettsdugnaden overhode, sier Solbakken.

– Nå blir jeg en sånn smitteekspert igjen, men jeg sier det likevel. Den testingen som foregikk i går funket veldig bra. Det ble vel registrert fire eller fem positive. Det var 7000. Det jeg tror provoserer Lise Klaveness og meg, uten å snakke for henne, er litt den manglende dialogen og forståelsene. Også kommer dette dagen etter. Da kunne vi kanskje satt oss sammen for å få til dette tidligere. Vi ba ikke om full stadion heller, sier Solbakken.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) sier til NTB at han mener det er plass til enda flere enn 10.000 tilskuere på Ullevaal.

– Det er en bevegelse i riktig retning. Det er hyggelig at det økes, men synd at det skjer dagen etter en av de viktigste landskampene på lenge, sier Bjerketvedt til NTB.

– Vi har hatt tett kontakt med myndighetene for å få gjennomslag for flere enn 7000. Vi synes det er på tide å åpne enda mer. At det innføres løsninger som mange andre steder i Europa, fortsetter han.

Han mener det er prosentandelen av anleggets kapasitet som bør være hovedregelen. Halve Ullevaal er rundt 13.000 tilskuere.

PS: Neste kamp i VM-kvaliken for Norge er lørdag 18.00 borte mot Latvia. Kampen sendes på TV 2.