Tredje armageddon-seier for Carlsen: – Det gikk ikke så fort i topplokket

STAVANGER (VG) Magnus Carlsen (30) vant for tredje gang i årets Norway Chess takket være armageddon.

Magnus Carlsen i Norway Chess torsdag.

Også mot Richard Rapport (25) ble det remis i langsjakk.

De spesielle reglene i Norway Chess betyr at spillerne da kjemper om seieren i armageddon, noe som gir et halvt poeng ekstra.

– En tung dag, Det gikk ikke så fort i topplokket, stønner Carlsen på TV 2-sendingen.

Han lå an til å tape i armageddon mot Rapport, men slo tilbake:

– Men sånn går ikke hver gang, smiler han.

– Jeg følte aldri at det var helt kjørt. Han sto sikkert til vinst, men det er alltid praktiske sjanser.

På spørsmål om seieren var en «svindel», svarer han:

– Det var mer en svindel mot Alireza. Men det evig-sjakk-trikset med springeren kan vel karakteriseres som en svindel.

Om langsjakken sier Jon Ludvig Hammer som TV 2-ekspert:

– Magnus nølte i starten og spilte så en risikabel åpning. Han tenkte kanskje at det hadde ikke motstanderen forventet.

Like etterpå kunne Hammer konstatere at det gikk mot et kjapp remis - etter bare 18 trekk.

– Han har ikke virket så motivert i dette partiet, fastslår TV 2-ekspert Maud Rødsmoen.

Ungareren tok remis da sjansen bød seg. Det imponerer ikke Jon Ludvig Hammer:

– Jeg forventet mer fra Rapport. Jeg føler meg litt snytt.

I armageddon hadde Carlsen fordel av svarte brikker - og kunne dermed nøye seg med remis for å vinne (hvit har mer tid, men må vinne armageddon for å vinne partiet). Rapport lå bra an, men en kjempetabbe gjorde at Carlsen ordnet remis og dermed seieren.

NORSK TOER: Aryan Tari (t.v.) spilte mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Aryan Tari spilte mot selveste Jan Nepomnjasjtsjij. På samme måte som han klarte remis i langsjakken mot Carlsen onsdag, klarte han det samme mot russeren.

I armageddon hadde han hvite brikker og måtte altså vinne - for å vinne partiet. Det lå han en stund veldig godt an til, men Aryan Tari klarte ikke å få ballen i mål.

Dermed ble det armageddon-seier for Nepomnjasjtsjij, som kom for sent til turneringen og dermed spiller sitt parti mot Sergej Karjakin lørdag, som er fridag for de andre spillerne.

Richard Rapport leder nå turneringen med 5,5 poeng, mens Carlsen på 2. plass har 4,5.

Carlsen var onsdag i hardt vær mot landsmannen Aryan Tari - men reddet først i land remis i langsjakk og vant deretter på armageddon. I åpningsrunden vant han på samme måte mot Alireza Firouzja.