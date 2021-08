Landslagsmålvakten vrakes av klubben - uenige om hjertetrøbbel

Håndballspiller Emily Stang Sando (32) mener hun er frisk. Klubben hennes, derimot, mener hun kan ha hjerteproblemer, og har gitt beskjed om at hun ikke får spille mer for dem.

LANDSLAGSSPILLER: Emily Stang Sando (32).

Publisert Publisert Nå nettopp

– Dette har vært noe av det tøffeste jeg har vært gjennom. Jeg sitter på sidelinja, men føler meg hundre prosent klar. Jeg vil ikke noe annet enn å få gjøre en jobb, men får ikke lov til det, sier Emily Stang Sando.

Håndballspilleren, som voktet buret for Norge senest i forrige EM, har havnet i en mildt sagt spesiell situasjon:

Klubben hennes SG BBM Bietigheim mener Sando kan ha hjerteproblemer, og at det er altfor risikabelt å la henne spille mer håndball. De frykter noe kan skje med hjertet hennes.

Men Sando selv mener hun er helt frisk.

Uenige

Nylig fikk Sando beskjed fra klubbledelsen om at hun ikke lenger er en del av deres planer. Hun får ikke lov til å trene eller spille mer for det tyske topplaget, selv om hun har kontrakt ut den kommende sesongen.

Klubben har ikke kommentert saken ennå, men har allerede fjernet Sando fra oversikten over spillere på hjemmesiden.

Målvakten legger ikke skjul på at hun er helt uenig i, og fortvilet over, klubbens avgjørelse.

– Ja, det er jeg, sammen med flere leger jeg har hatt kontakt med som sier det samme. Vi har det skriftlig, at de mener at jeg kan spille, forteller hun.

Etter den nedslående beskjeden fra klubben la Sando ut dette innlegget på Instagram.

Fikk sjokkbeskjed

Det hele startet allerede i fjor høst. Etter at Sando meldte overgang til Bietigheim, som er et av Tysklands beste lag, gikk hun gjennom en vanlig helsesjekk. Da ble det oppdaget en hjerterytmeforstyrrelse.

– Det kom helt ut av det blå, jeg visste ikke om den, forteller Sando.

Hjerterytmeforstyrrelser trenger ikke nødvendigvis å være farlige, men bør alltid sjekkes, og det gjorde klubbens lege.

Sando ble derfor sendt videre til nye undersøkelser, ifølge Sando uten at det ble funnet noe mer, og uten at undersøkelsene ga særlig mer svar. Hun hadde heller ingen symptomer.

Men i mars kom en beskjed hun ikke hadde ventet: Klubblegen mente hun måtte slutte å spille håndball - for godt.

PÅ LANDSLAGET: Sando har vært med i noen mesterskap for Norge. Her sammen med Rikke Granlund under EM i desember.

– Det kunne jeg ikke godta, for jeg hadde vært helt frisk og rask. Jeg gikk for å få en «second opinion» av en annen lege. Han oppdaget at jeg hadde en betennelse rundt hjerteposen, og da fikk jeg beskjed om å hvile en stund. Det gjorde jeg i omtrent fire måneder, sier Sando.

Målvakten forteller at hun samtidig oppsøkte flere leger og spesialister for å få sjekket hjertet ytterligere.

– De mener hjerterytmeforstyrrelsen kan være medfødt, og ikke medfører noen risiko ved videre spill. Men det hele har endt med at klubben har sin egen kardiolog som har sin mening, og den er den eneste klubben vil lytte til. Ut fra det har de bare tatt en beslutning om at jeg ikke kan spille der, for de er redd for at det ligger en risiko der som de ikke vil ta, sier Sando.

Bietiegheims kommunikasjonssjef Bastian Dörr svarer i en melding til VG at «dessverre har ingenting endret seg rundt situasjonen til Emily». De er sendt spørsmål som ikke er besvart via e-post. Dörr sier at klubben først vil uttale seg om situasjonen rundt Sando på et senere tidspunkt.

– Aldri hatt symptomer

Sando forklarer at klubbens frykt er at det vil skje noe med hjertet hennes, slik man har sett en del eksempler på i idretten.

Ikke minst i sommerens fotball-VM, da Christian Eriksens hjerte stanset midt under Danmarks gruppespillskamp mot Finland. Eriksen ble gjenopplivet på stedet med en hjertestarter.

Sando understreker at selv om hun mener hun ikke er i faresonen, og derfor er helt uenig i klubbens beslutning, så forstår hun hvordan de tenker.

– De vil ta vare på spillernes helse, og det kan man jo sette pris på, sier hun.

TRENER ALENE: Sando håper fortsatt at hun vil få spille denne sesongen, da for en ny klubb, og trener på egenhånd.

Etter de fire månedene med hvile kjenner hun seg nå helt frisk, og har begynt å trene på egenhånd.

– Det er viktig å understreke at jeg aldri har hatt symptomer. Jeg har spilt håndball på toppnivå med dette i mange år, og føler meg helt frisk og rask. Om jeg hadde fått en entydig beskjed om at jeg måtte slutte, så hadde jeg jo det. Helsa kommer først. Men jeg har fått klarsignal til å spille fra alle leger utenom én, sier Sando.

Vil finne ny klubb

32-åringen har hatt jevnlig kontakt med landslagslege Anne Froholdt under hele perioden. Froholdt har tidligere uttalt til NRK at betennelser på hjerteposen er noe man må ta på alvor, fordi de kan kobles til hjertestans.

Men når det gjelder hjerterytmeforstyrrelsen, sier hun det godt kan være slik at Sando i realiteten er helt frisk.

– Tyske klubber sjekker slikt veldig grundig. Det kan være veldig godt, men kanskje på litt vondt også. Man oppdager ting som kanskje ikke er noe problem, sa landslagslegen til NRK.

Selv om Sando ikke får spille mer for Bietigheim, har de ikke terminert arbeidskontrakten hennes, slik at hun kan fortsette å få sykepenger eller lønn ut sesongen.

Hun har fått lov til å finne seg en ny klubb om hun vil, og det er hun i gang med.

– Men sesongen starter jo nå, så de fleste klubbene har satt lagene sine. Men jeg og agenten min sitter klare, og jeg er toppmotivert, sier hun.

Sando legger ikke skjul på at dette året har vært tøft, og hun har blant annet trengt hjelp fra landslagets mentaltrener. Men hun er ikke blitt redd for å trene og spille håndball videre.

– Jeg har bare ett ønske, og det er å komme tilbake på banen, sier hun.