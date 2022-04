Fra krise til finalethriller: – Et helt annet lag

Etter to år uten sluttspill i norsk ishockey smeller det i den første av finalekampene i DNB Arena i Stavanger i kveld (mandag). Storhamar er det første laget som spiller finale etter å ha havnet på nedre halvdel i grunnserien.

SLO UT STJERNEN: Storhamar-spillerne feirer semifinaleseieren mot Stjernen.

– Det er veldig gøy å kjenne på en sluttspillfinale igjen. Nå bør det bli fulle hus og skikkelig trykk, sier Stavanger Oilers-kaptein Dennis Sveum til VG.

Corona-situasjonen ødela for sluttspillene både i 2020, og 2021. Det siste laget som løftet «bøtta» var Frisk Asker, som slo Storhamar for tre år siden.

Herjet i grunnserien

Oilers vant grunnserien overlegent foran Sparta og Stjernen, men det er altså Storhamar som blir finalemotstander etter å ha havnet på syvendeplass i grunnserien – 33 poeng bak.

Storhamar spiller sluttspillfinale for tredje gang på rad, men det er første gang et lag har kommet til finalen etter å ha endt på nedre halvdel i serien.

Fakta Slik spilles finalen (best av syv kamper): 18. april: Stavanger Oilers – Storhamar kl. 19.00

20. april: Storhamar – Stavanger Oilers kl. 19.00

22. april: Stavanger Oilers – Storhamar kl. 19.00

24. april: Storhamar – Stavanger Oilers kl. 19.00

26. april: Stavanger Oilers – Storhamar kl. 19.00

28. april: Storhamar – Stavanger Oilers kl. 19.00

30. april: Stavanger Oilers – Storhamar kl. 18.30 Les mer

– Vi er et helt annet lag nå enn i januar, og nå står vi veldig trygt i spillet vårt. Stavanger har hjemmebanefordel, men jeg er sikker på at vi vinner minst én kamp der, så får vi se hvordan det utvikler seg, sier Storhamar-kaptein Patrick Thoresen til VG.

Lagene har fem innbyrdes oppgjør i serien denne sesongen, og alle har endt med hjemmeseier – tre i Hamar og to i Stavanger.

– Det er litt irrelevant hvordan det gikk i grunnserien, for Storhamar er et helt annet lag nå. Hvis folk ser på oss som favoritter fordi vi vant serien, så er det bare fint, mener Sveum.

KAPTEIN-DUELL: Patrick Thoresen (t.v.) og Dennis Sveum i aksjon for Storhamar og Stavanger Oilers i 2018.

Thoresen hadde ikke trodd tidligere denne sesongen at han skulle få sjansen til å spille sin første sluttspillfinale i Norge denne våren. Han fikk NM-gull i 2000, men var ikke på isen i finalen fordi han var opptatt med spill for U18-landslaget.

– Det er deilig å få sjansen i finalen nå, jeg gleder meg, sier 38-åringen.

For det så nitrist ut i Hamar-klubben før jul, og i tillegg kom bråket rundt sparkingen av Rasmus Ahlholm etter en stygg episode på trening.

Likevel snudde det for Storhamar etter at de traff med flere forsterkninger og spillere kom tilbake fra skader.

– Vi er blitt et godt kollektiv som skal male Oilers i stykker, sier Thoresen som er kjent for å trykke til i duellene.

– Er det noen spesielle i Stavanger du tenker på?

– Nei, det er flere som skal kjenne at jeg er til stede på isen ...

Sterk keeperduo

Målvakten Evan Buitenhuis er blant de nye spillerne i Storhamar, og fra før hadde de solide Viktor Kokman. Nettopp keepersituasjonen tror Sparta-trener Sjur Robert Nilsen kan bli avgjørende i finalespillet.

– Storhamar har en pluss med to keepere som har vært veldig gode mot slutten av sesongen, sier Nilsen til VG.

Det var Stavanger som slo ut Sparta i semifinalen med 4–3 i kamper, og kom til sin første sluttspillfinale siden 2017 der Frisk Asker ble slått med 4–2 i kamper.

FAVORITTSTEMPEL: Stavanger Oilers og kaptein Dennis Sveum må tåle et knepent favorittstempel. Her fra en kamp mot Manglerud Star i desember.

Dette tror de om finaleduellen:

Niklas Roest, Sparta-kaptein:

Niklas Roest.

– Jeg tør nesten ikke tippe, for jeg tror det blir veldig jevnt. Men Storhamar har hatt en veldig god periode, hadde en veldig bra kvartfinaleserie mot Vålerenga og har vokst mer og mer. Det er imponerende hvordan de har kommet tilbake.

– Stavanger er vanskelige å spille mot, og de er gode til å jobbe sammen. Jeg tror det blir en lang kampserie. Det hadde vært moro for Patrick Thoresen med NM-gull, men det er to gode lag som fortjener finaleplassen.

Martin Røymark, Vålerenga:

Martin Røymark.

– Jeg har ikke fulgt med så mye etter at vi røk ut, for jeg måtte bare få det litt på avstand. Det var sterkt av Storhamar å slå ut oss, så jeg tenkte kanskje at de skulle gå hele veien.

– Jeg føler vel at finalen er veldig 50/50, og jeg kommer nok til å følge med på kampene. Landslaget samles til uken, så vi skal nok se det sammen.

– Hvem håper du skal vinne?

– Uff, det er som valget mellom pest og kolera. De fortjener finaleplassen, men det er like jævlig uansett hvem som vinner!

Sjur Robert Nilsen, Sparta-trener:

Sjur Robert Nilsen.

– Jeg håper det beste laget vinner, og det blir som regel slik når det er syv kamper. En tett finaleserie vil være god reklame for norsk hockey.

– Jeg holder Stavanger som ørliten favoritt, men jo lengre serien går tror jeg det er fordel Storhamar fordi på et eller annet tidspunkt vil Stavanger føle på presset etter at de vant serien så klart.

Andreas Heier, Stjernen-kaptein:

Andreas Heier.

– Jeg tror dette går til seks eller syv kamper. Hvis jeg MÅ velge så vil jeg kanskje vippe mot Storhamar. De var tunge og tøffe å møte i semifinalespillet.

– Stavanger vant serien og Storhamar nummer syv, men Storhamar er et helt annet lag nå. Stavanger har alltid hatt det maskineriet som Storhamar har vist nå på slutten. Dette blir veldig spennende å følge med på.

PS! Det er åttende gang Storhamar og Oilers møtes i sluttspillet. Storhamar har vunnet fem av dem, mens Oilers har vunnet to. Den ene Oilers-seieren kom da lagene møttes i finalen i 2015 og vant 4–3 sammenlagt.