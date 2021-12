Verstappen slo Hamilton i utrolig drama - tok sitt første VM-gull

Etter et vanvittig drama helt til siste meter er Max Verstappen (24) verdensmester i Formel 1 for 2021. Lewis Hamilton (36) måtte gi tapt med minst mulig margin.

VERDENSMESTER: Max Verstappen måtte ha en stille stund for seg selv etter seieren.

Verstappen - med nye dekk - passerte Hamilton på siste runde - etter en kontroversiell avgjørelse av juryen. Mercedes raste mot løpsleder Michael Masi og resten av juryen på radioen.

En av de dårligste førerne i feltet, Nicholas Latifi, kom til å avgjøre løpet da han krasjet fire-fem runder før mål. For derfor ble det sikkerhetsbil, dekkbytte hos Red Bull - og Verstappen avgjorde og tok sitt første VM-gull i Formel 1.

– Dette er som en Hollywood-film, men det er virkelig, utbrøt Atle Gulbrandsen på direkte på Viaplay.

– Dette var enda mer utrolig enn jeg i mine villeste fantasier kunne tenke meg, fortsetter den rutinerte Formel 1-kommentatoren.

– Dette er utrolig. Det er sinnssykt. Endelig hadde jeg litt tur, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Jeg håper å være i Red Bull resten av mitt liv, fortsetter Verstappen og hyller teamtoppene Christian Horner og Helmut Marko.

– Gratulerer til Max. Vi ga alt, sier Lewis Hamilton.

Verstappen hyller Hamilton:

– Han er en utrolig fører. Dette kunne ha gått begge veier.

TV-bilder viste at Horner gråt av glede. Verstappen måtte også ha noen sekunder for seg selv etter at han hoppet ut av bilen.

Lewis Hamilton på sin side ble sittende stum i bilen. Briten hadde tilsynelatende taket på gullkampen - helt til Latifis krasj. Da han kom ut av bilen, var Hamilton rask til å gratulerer Verstappen. Trøsten for Mercedes-teamet er at de er årets vinner av konstruktørmesterskapet.

Kontroversene mot slutten kommer til å bli diskuterte lenge. Hamiltons lagkompis neste sesong, George Russell, raste over avgjørelsene til juryen:

På forhånd hadde Red Bulls Verstappen og Mercedes’ Hamilton nøyaktig like mange poeng - men Verstappen hadde én seier mer - og ville bli verdensmester om ingen av dem skulle ta poeng i 2021-finalen i Abu Dhabi.

Fakta Flest VM-titler 7: Lewis Hamilton (2008, 2014–2015, 2017–2020). 7: Michael Schumcher (1994–1995, 2000–2004). 5: Juan Manuel Fangio (1951, 1954–1957). 4: Alain Prost (1985–86, 1989, 1993). 4: Sebastian Vettel (2010–2013). Les mer

Hamilton fikk en kanonstart og passerte Max Verstappen, som hadde beste startposisjon. Dermed fikk Mercedes en helt annen start på løpet enn det de fleste hadde regnet med. Verstappen prøvde å svare direkte og lyktes nesten. Løpslederen Michael Masi og juryen var klare på at ingen av dem gjorde noe galt - men Verstappen raste på internradioen mot Masi & co. Hamilton ble presset ut av banen.

Lewis Hamilton skaffet seg et forsprang på over fem sekunder, samtidig som Verstappen klaget på dekkene. Etter bare 14 runder kom nederlenderen inn til dekkbytte. Han kom ut på banen igjen som nummer fem.

Overraskende nok kom Hamilton inn til depotet rett etterpå. Verstappens lagkamerat Sergio Pérez overtok dermed ledelsen i løpet.

– Er det blitt nerver hos Max Verstappen, undret Viasat-kommentator Henning Isdal da Red Bull-stjernen plutselig var langt utenfor banen - helt upresset.

Red Bull lot Pérez ligge i tet og håpet på at han ville sinke Hamilton. De kjempet om teten - og det var veldig nær et sammenstøt.

– På grensen til usportslig taktikk av Red Bull, utbrøt Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

– Farlig kjøring, fastslo Hamilton på internradioen.

STARTEN: Max Verstappen hadde beste startspor, men ble tatt på sengen av Lewis Hamilton, som her har tatt ledelsen inn i første sving.

Til slutt kom Lewis Hamilton greit forbi, men for Red Bull var det et genitrekk å bruke Sergio Pérez - for plutselig var avstanden fra Hamilton til Verstappen under to sekunder.

Lewis Hamilton klarte å øke ledelsen noe, men det var bare tre-fire sekunder som skilte ned til Verstappen - og briten meldte til depotet at «dette blir et langt løp for disse dekkene».

Da Antonio Giovinazzi måtte bryte og ble stående i en sving, ble det virtuell sikkerhetsbil. Mens Mercedes holdt Hamilton ute på banen, valgte Red Bull å gjennomføre et ikke planlagt dekkbytte for Max Verstappen. Det skjedde 21 runder før mål. Verstappen var dermed 17–18 sekunder bak Hamilton og hadde nye dekk. Han måtte altså ta i snitt nesten ett sekund per runde på Hamilton om det skulle bli seier. Samtidig ville en ny sikkerhetsbil gi klar fordel til Verstappen.

Ti runder før mål var det fortsatt 12 sekunder i Hamiltons favør, og alt lå an til Hamilton-seier da Nicholas Latifi krasjet fem runder før mål. Verstappen gikk igjen i depotet for å bytte dekk - denne gang til softdekk. Mercedes valgte igjen å la Hamilton bli ute på banen.

Bilen til Latifi skulle berges - samtidig som var det var masse deler på banen. Spørsmålet var om de skulle rekke en ny start eller om løpet ville bli avsluttet. Bilbergingen gikk kjapt - og bilene kunne sette full fart igjen. Og Verstappen rakk altså å passere Hamilton og vinne.

Det som Mercedes raste mot, var at de bilene som var tatt igjen med én runde, skulle passere sikkerhetsbilen. Juryen meldte først at det ikke skulle skje, så kom det plutselig kontramelding. Mercedes-sjef Toto Wolff var rasende i kommunikasjonen med løpsleder Masi.

Den 262 dager og 22 løp lange sesongen har vært ekstremt spennende for alle som elsker Formel 1. To førere og to team har presset hverandre til bristepunktet. Det er mange år siden det har skjedd i motorsportens superklasse, og mange trodde 2021 ville bli en mellomsesong før det innføres nye regler i Formel 1 fra 2022. Slik skulle det ikke bli.

Resultater:

1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Carlos Sainz jr., 4. Valtteri Bottas, 5. Yuki Tsunoda, 6. Pierre Gasly.

PS: Kimi Räikkönen måtte bryte i sitt siste Formel 1-løp. Også George Russell og Sergio Perez måtte bryte. Nikita Mazepin fikk ikke starte på grunn av positiv corona-test.