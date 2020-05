Starts nye agent i fjor høst: – En problemstilling hvis agenter jobber like mye for klubbene som for spillerne

Stig Lillejord har vært agent i over 20 år, og har blant annet hjulpet Brann med å hente keeperen Ralf Färmann. Foto: Tor Høvik

I en podkast med BT i august i fjor, mente Stig Lillejord at det kunne bli problematisk om en agent jobbet like mye for klubbene som for spillerne under en overgang. Men han mener hans nye rolle i Start ikke faller under den kategorien.