Gustav Iden tok historisk Ironman-seier: – Utrolig kult å være verdensmester

Gustav Iden (23) vant suverent VM-løpet i Ironman 70.3 i Frankrike.

Gustav Iden (23) vant VM i Ironman i Frankrike. Her avbildet etter å ha seiret i verdenscupen i Lausanne i Svetis i fjor. Valentin Flauraud / AP / NTB scanpix

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bergenseren Gustav Iden var sterkest av alle under triatlonløpet i Nice. Dermed ble han historisk. Ingen fra Skandinavia har tidligere vunnet VM på denne distansen.

Iden gjorde et svært sterkt løp. Mot slutten fikk 23-åringen en stor luke ned til konkurrentene. Med under én mil igjen ledet han med over to minutter, og han slapp aldri på det overtaket.

Iden vant med tiden 3.52.35.

– Det føles utrolig kult å være verdensmester, det har ikke gått helt opp for meg enda, sier Iden på telefon fra Nice.

– Hvordan var det å løpe alene over mållinjen med det norske flagget hevet over hodet?

– Akkurat der og da følte jeg bare en enorm lettelse. Og da jeg krysset mållinjen, følte jeg en ekstrem glede, svarer bergenseren, som også mottok i overkant av 400.000 kroner i premiepenger etter seieren.

Gustav Iden under forrige helgs finaleløp i verdensserien. Søndag kunne han juble for VM-gull på distansen Ironman 70.3. Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB scanpix

Fakta Gustav Iden Født: 1. mai 1996 (23 år) Fra: Bergen Idrett: Triatlon Klubb: Åsane CK Aktuell: Ble historisk verdensmester på Ironman 70.3. Ingen fra Skandinavia hadde tidligere vunnet VM i Ironman 70.3.

Varslet seg selv som vinner

Selv om Iden følte en enorm lettelse etter å ha blitt verdensmesteren, hadde 23-åringen alltid troen på seier. Allerede fredag hintet Åsane-løperen om seier, da han skrev dette på sin egen Instagram-profil:

– Hvem tror du vil vinne verdensmesterskapet i Ironman 70.3? Gjett riktig og du vil få en autograf fra den fremtidige verdensmesteren (meg).

– Så seieren kom ikke som en overraskelse?

– Hehe. Jeg har kanskje av og til litt for stor selvtillit. Jeg forventet ikke å vinne, men jeg går alltid inn til løp med troen på seier.

Kom med sponsorflørt

Selv om Idens tøffeste konkurrenter valgte å sykle med temposykkel, brukte bergenseren en landeveissykkel. Ifølge 23-åringen var det en veldig god grunn til at han ikke brukte en temposykkel.

– Jeg tror en temposykkel ville vært raskere, men jeg har ikke noen sponsorer. Jeg har en temposykkel, men den har ikke bremser. Om jeg hadde brukt den hadde jeg nok dødd, sa Iden til arrangøren etter løpet og lo.

I etterkant av seiersintervjuet innrømmer Iden at det var en liten sponsorflørt. 23-åringen står nemlig uten sykkelsponsor.

– Ja, det kan du si. Jeg er nødt til å skaffe meg en ny sykkel, sier han lattermildt over telefon.

– Er det dette du skal bruke noe av premiepengene på?

– Nei, de skal jeg spare. Forhåpentlig får jeg en ny sykkel, sier Iden, som deretter måtte løpe til en pressekonferanse.

Nå retter bergenseren all fokus mot neste års OL i Tokyo. Triatlon er en OL-gren, og er en av flere sommeridretter Norge har gode sjanser til å ta medalje.

– Neste års OL i Tokyo er det ultimate man kan gjøre i sport, så det er det store målet. Det er OL jeg går for nå. Men jeg vil fortsatt vinne Ironman full distanse en gang, sa Iden til arrangøren.

Gustav Iden på sykkelen under triatlon-EM i 2017. MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Blummenfelt rett bak pallen

Landsmann Kristian Blummenfelt (25) kom på fjerdeplass, litt over seks minutter bak Iden.

Blummenfelt løp inn på tiden 3.59.20, som var tre minutter og 24 sekunder bak tredjeplassen.

Britiske Alistair Brownlee (31) kom på annenplass, mens amerikaneren Rodolph von Berg (26) tok bronse.

Forrige helg vant Blummenfelt årets siste løp i verdensserien i triatlon. Triumfen kom i Lausanne i Sveits. I det samme løpet kom Iden på fjerdeplass, mens Casper Stornes (22) ble nummer syv.

Kristian Blummenfelt vant i Lausanne forrige helg. Søndag havnet han like bak VM-pallen. Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB scanpix

PS! Ironman 70.3 er halvparten så langt som et vanlig Ironman-løp. Olympisk distanse er 1,5 km svømming, 40 km på sykkel og 10 km løping. På Ironman 70.3 var det 1,9 km svømming, 90 km på sykkel og 21,1 km løping.