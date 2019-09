Gustav Iden tok historisk Ironman-seier: – Utrolig å være verdensmester

Gustav Iden (23) var suveren på VM-løpet av Ironman i Frankrike.

Gustav Iden (23) vant VM i Ironman i Frankrike. Her avbildet etter å ha seiret i verdenscupen i Lausanne i Svetis i fjor. Valentin Flauraud / AP / NTB scanpix

Bergenseren Gustav Iden var sterkest av alle under triatlonløpet Ironman 70.3 i Nice. Dermed ble han historisk. Ingen fra Skandinavia har tidligere vunnet VM på denne distansen.

Iden gjorde et svært sterkt løp. Mot slutten fikk 23-åringen en stor luke ned til konkurrentene. Med under én mil igjen ledet han med over to minutter, og han kunne løpe alene inn til mål med det norske flagget hevet over hodet.

Iden vant med tiden 3.52.35.

– Det føles helt fantastisk. Jeg spøkte på Instagram tidligere om at jeg skulle vinne, og det er helt utrolig å være verdensmester, sa Iden i et intervju med arrangøren etterpå.

Gustav Iden under forrige helgs finaleløp i verdensserien. Søndag kunne han juble for VM-gull på distansen Ironman 70.3. Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB scanpix

Kunne ikke bruke temposykkel

Selv om Idens tøffeste konkurrenter valgte å sykle med temposykkel, brukte bergenseren en landeveissykkel. Ifølge 23-åringen var det en veldig god grunn til at han ikke brukte en temposykkel.

– Jeg tror en temposykkel ville vært raskere, men jeg har ikke noen sponsorer. Jeg har en temposykkel, men den er ødelagt. Om jeg hadde brukt den hadde jeg nok dødd, svarte Iden og lo.

Da Iden lå litt langt bak konkurrentene mot slutten av syklingen, innrømmet nordmannen at han måtte endre taktikk.

– Jeg tenkte bare på å være i front og kontrollere på nedoverbakkene, siden landeveissykling er så komfortabelt nedover. Men mot slutten hørte jeg at jeg var 1.50 minutt bak, så da måtte jeg skifte taktikk.

Nå retter bergenseren all fokus mot neste års OL i Tokyo. Triatlon er en OL-gren, og er en av flere sommeridretter Norge har gode sjanser til å ta medalje.

– Neste års OL i Tokyo er det ultimate man kan gjøre i sport, så det er det store målet. Det er OL jeg går for nå. Men jeg vil fortsatt vinne Ironman full distanse en gang, sier Iden.

Blummenfelt rett bak pallen

Landsmann Kristian Blummenfelt (25) kom på fjerdeplass, litt over seks minutter bak Iden.

Blummenfelt løp inn på tiden 3.59.20, som var tre minutter og 24 sekunder bak tredjeplassen.

Britiske Alistair Brownlee (31) kom på annenplass, mens amerikaneren Rodolph von Berg (26) tok bronse.

Forrige helg vant Blummenfelt årets siste løp i verdensserien i triatlon. Triumfen kom i Lausanne i Sveits. I det samme løpet kom Iden på fjerdeplass, mens Casper Stornes (22) ble nummer syv.

Kristian Blummenfelt vant i Lausanne forrige helg. Søndag havnet han like bak VM-pallen. Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB scanpix

PS! Ironman 70.3 er halvparten så langt som et vanlig Ironman-løp. Olympisk distanse er 1,5 km svømming, 40 km på sykkel og 10 km løping. På Ironman 70.3 var det 1,9 km svømming, 90 km på sykkel og 21,1 km løping.