Slik reagerte landslagsdebutanten da Lagerbäck sammenlignet ham med Messi

Landslagsledelsen er full av lovord om debutant Mathias Normann (23). Selv kjenner han seg godt igjen i noen av beskrivelsene.

Mathias Normann er tatt ut til sin første landslagssamling etter storspill i Russland. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Da landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte den norske landslagstroppen i EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige sist uke, var det to debutanter på listen.

At Erling Braut Haaland var på svenskens liste regnet de fleste med, men ikke alle var forberedt på at Rostov-proff Mathias Normann ville være blant de 23 utvalgte.

– Nå er det bare veldig spennende og jeg gleder meg til de neste dagene, sier Normann på sitt første pressetreff som A-landslagsspiller.

Ble sammenlignet med Messi

Det var tydelig at Lagerbäck var meget imponert over det han hadde sett av midtbanespilleren siden overgangen til Russland i slutten av januar.

Faktisk var han tiltenkt en plass i landslagstroppen allerede i sommer, men en skade satte en stopper for debuten den gang.

– Når man skal beskrive spillere er det en risiko for at man blir for positiv, sa Lagerbäck før han ramset opp Normanns gode egenskaper:

– Han er fantastisk med ballen. Han er en veldig bra pasningsspiller og har et veldig godt blikk. Han er fysisk sterk og løpssterk. Til sammenligning med Messi, jeg gjør ikke andre sammenligninger mellom dem, er han ikke så høy og har et lavt tyngdepunkt, er Lagerbäcks vurdering av landslagsdebutanten.

For lofotværingen var det stort å høre landslagssjefens rosende ord.

– Det var selvfølgelig artig å høre, men det tror jeg var bare i forhold til tyngdepunktet, sier han om sammenligningen med Messi før han ler godt.

Mathias Normann har etablert seg på FC Rostovs midtbane. Her fra en treningskamp i vinter mot Vålerenga. Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Viktigste valget i karrieren

23-åringen har til tross for sin unge alder allerede en innholdsrik karriere. Så sent som i 2017 spilte han 1. divisjon med Bodø/Glimt. Det var derfor en liten overraskelse at Premier League-klubben Brighton hentet ham. Oppholdet i England og den påfølgende låneperioden til Molde ble derimot ingen stor suksess.

I slutten av januar signerte han altså for Rostov. Da løsnet det også skikkelig på banen.

– Valget med å dra til Russland var noe av det viktigste valget jeg har tatt til nå i min karriere, sier han.

– Noen vil si at det er et noe uvanlig valg. Var det vanskelig?

– Det var ikke så vanskelig egentlig. Jeg hadde kontakt med de i en god stund før jeg dro dit. Jeg var litt usikker i starten, men etter hvert var det en selvfølge at jeg skulle til Rostov. Det angrer jeg ikke på nå.

Mathias Normann, Erling Braut Haaland og Ruben Gabrielsen er alle med i sin første A-landslagstropp. Gabrielsen kom inn for en skadet Kristoffer Ajer. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Tøff i hodet

I Rostov har han gjort sakene sine bra. Nå er han fast inventar på den dype midtbanen til laget som deler tabelltoppen i Russisk Premier League med Zenit og Krasnodar etter åtte runder.

Landslagsassistent Per Joar Hansen mener at valget om å dra til Russland og å spille seg til fast plass på midtbanen viser at 23-åringen er mentalt sterk.

– Han har vært gjennom en tøff reise. Å krige seg inn på den midtbanen står det respekt av. Det viser at han har en enorm mentalitet og en enorm skalle.

Om Messi-sammenligningen ble litt for mye, så kjenner i hvert fall Normann seg igjen i den beskrivelsen.

– Jeg setter pris på at de synes jeg er tøff i hodet. Det føler jeg at jeg er selv også.

PS: Etter forfallet til Kristoffer Ajer er Ruben Gabrielsen tatt inn i landslagstroppen. Også han er debutant i en A-landslagstropp.