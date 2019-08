Gjert Ingebrigtsen reagerer på Olympiatoppens svar: – Usaklig og kunnskapsløs

Lørdag svarte Olympiatoppen (OLT) på familien Ingebrigtsens kritikk rundt praksisen av klimarom og høydehus. Gjert Ingebrigtsen synes lite om OLT sin respons.

Gjert Ingebrigtsen. Lise Åserud

Trenerpappa i familien Ingebrigtsen, Gjert Ingebrigtsen, uttalte til Aftenposten denne uken at Olympiatoppens forbud mot høydehus er tøvete, og at det dermed er dobbeltmoralsk av OLT å lage klimarom til flere millioner kroner.

Lørdag formiddag svarte Olympiatoppen på kritikken i et innlegg på deres Facebook-side.

Det var VG som omtalte saken først.

«Vårt etiske ansvar»

Der forklarer OLT blant annet hvorfor de har valgt å investere i klimarom:

«For Olympiatoppen er bruk av varmerom en del av vårt etiske ansvar og vår forpliktelse overfor utøverne», skriver de blant annet på Facebook.

Sjefen for norsk toppidrett, Tore Øvrebø, uttalte til Aftenposten tidligere denne uken at det er viktig for Olympiatoppen å gi råd og ressurser til utøverne slik at de kan forbedre prestasjonene:

– Det som er viktig for oss når vi gir råd og ressurser til utøverne slik at de kan optimalisere sine prestasjoner, er at vi har en etisk forpliktelse til å gi så gode råd og innspill som vi er i stand til. For oss var det en opplagt sak at vi måtte forberede oss til de klimatiske forholdene som vi kan komme til å møte i Tokyo. Det handler både om helse og prestasjon, sa Øvrebø til Aftenposten.

Men når det gjelder bruken av høydehus, skriver OLT i sitt innlegg:

«P.S. Høydehus er noe annet, og handler om regulering av oksygen-nivå og trykk på innåndingsluften. Det er dette som et beskrevet i idrettstingets vedtak om det særnorske forbudet».

Her er Gjerts svar

Dette svaret fikk Team Ingebrigtsen til å reagere. Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen svarte dette i kommentarfeltet som svar til OLTs innlegg på Facebook:

«Med all mulig respekt; denne kommentaren er både usaklig og kunnskapsløs. Denne saken må vi kunne diskutere saklig og kunnskapsbasert. OLTs oppgave er å bidra til å maksimalisere norske utøveres mulighet til å prestere på høyest mulig nivå, ikke forfekte meningsløse norske særregler. Vi i Team Ingebrigtsen anser oss å ha en etisk og moralsk standard minst på høyde med OLT og andre innen idrettens ledelse. Vi finner oss derfor ikke i å bli ansett å ha en lavere terskel etisk eller moralsk enn det offisielle Idretts-Norge.», skriver Gjert Ingebrigtsen, før han foreslår å ta denne diskusjonen hvor som helst med hvem som helst.

Også yngstemann i Team Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, svarte på innlegget til Olympiatoppen i det samme kommentarfeltet på Facebook:

«Haha. P.S. Morsomt innlegg, stå på videre med det gode arbeidet!», skrev han.