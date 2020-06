Saken som kan felle en av Fotball-Norges mektigste menn

Det er ikke nødvendigvis ute på gresset det er mest dramatisk i norsk fotball om dagen.

NFF-president Terje Svendsen (t.v.) må ta stilling til om han har tillit til generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Det skjedde nesten 2,5 måneder koronaforsinket, men denne uken rullet omsider norske eliteserieballer igjen. Klubber og forbund har tapt titalls millioner kroner.

Det er imidlertid ikke Fotballforbundets håndtering av den plutselige krisen som gjør at generalsekretær Pål Bjerketvedts jobb nå plutselig står i fare.

Torsdag møtes Norges fotballforbunds (NFF) etiske komité for første gang denne våren. I utgangspunktet ikke en samling som får altfor mange til å sperre opp øynene. Men denne gangen må NFF-president Terje Svendsen orientere om en sak som har skapt uro i korridorene på Ullevaal stadion.

Bakgrunnen er håndteringen av fotballmagasinet Josimars spesialutgave om kvinnefotballens historie før fotball-VM i fjor. Der fikk Fotballforbundet sterk kritikk fra en rekke kilder.

Bjerketvedts problemer startet imidlertid først da NFF meldte Josimar inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), for det de mente var tre brudd på Vær varsom-plakaten, reglene for god presseskikk i Norge.

Nå kan han selv bli felt av det ansatte mener er brudd på god lederskikk. Mer om det om straks.

Josimars spesialutgave om kvinnefotball fra 2019 er stridens kjerne. Foto: Josimar

Maktmisbruk mot kritiker?

Men først til PFU-klagen som generalsekretæren selv signerte. Et av bruddene NFF mente at Josimar hadde gjort seg skyldig i, var for dårlig kildekritikk og kontroll av en påstand.

Magasinet skrev at Obos-sjefen Daniel Kjørberg Siraj møtte daværende markedssjef i NFF, Erik Loe, i 2017 og sa at han ville sponse kvinnefotballen med et tosifret millionbeløp i året. Josimar skrev at svaret fra NFF-toppen var at kvinnefotballen ikke er kommersielt interessant.

Bjerketvedt og NFF klaget Josimar inn for PFU for manglende kontroll av denne påstanden. Da skrev fotballmagasinet i sitt tilsvar at det var Bjerketvedt selv som hadde bekreftet opplysningen, men som anonym kilde.

De brøt dermed kildevernet, som står meget sterkt i norsk presse. Josimar begrunnet det med at generalsekretæren, etter deres mening, drev maktmisbruk og et dobbeltspill mot et magasin kjent for kritisk journalistikk mot norsk fotball.

Da PFU på grunn av bruddet på kildevern krevde at saken skulle behandles for lukkede dører, svarte Josimar med å publisere alle saksdokumentene på sin nettside etter behandlingen.

Pål Bjerketvedt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

En stor belastning

Det som nå skaper store problemer for Bjerketvedt, er at det internt i NFFs administrasjon er sterk misnøye med at toppsjefen bidro som anonym kilde i en sak hvor en NFF-ansatt får sterk kritikk.

Loe har hele tiden hevdet at Josimars fremstilling av hans samtale med Obos-sjefen ikke stemmer.

VG skrev sist fredag om et allmøte i organisasjonen, hvor denne saken var et tema. Bjerketvedt har beklaget internt og sagt at han gjorde en feil. Loe på sin side har sagt at saken er en stor belastning for ham.

Fakta Pål Bjerketvedt Født: 28. mars 1960. Fra Moss. Ble ansatt som generalsekretær i Norges Fotballforbund i 2016. Kom fra jobben som sjefredaktør i Norsk Telegrambyrå (NTB), en jobb han fikk i 2004. Han har tidligere hatt samme stilling i Gjengangeren, Avisenes Pressebyrå, Østlandets Blad og Østlendingen. Kilde: Wikipedia Les mer

Fakta Josimar Uavhengig norsk tidsskrift som skriver om norsk og internasjonal fotball. Første utgave kom i 2009. Ansvarlig redaktør: Håvard Melnæs. Melnæs tok over etter Frode Lia i desember 2018. Lia hadde hatt redaktørjobben siden oppstarten. Josimar har ved flere tilfeller satt dagsorden også internasjonalt med saker om internasjonal fotballpolitikk. Les mer

Etikk eller personalsak?

Nå skal saken altså opp i NFFs etiske komité som ledes av Mina Gerhardsen. Hun skriver i en SMS til Aftenposten at deres oppgave «er å gi råd til styret. På møtene har vi vanligvis en gjennomgang av aktuelle saker, så diskusjonen i kjølvannet av Josimar-saken står på sakskartet. Da vil vi få en orientering fra presidenten og ut fra denne vurdere om vi har innspill eller råd å gi».

Mina Gerhardsen. Foto: Stig B. Hansen

Fotballpresident Terje Svendsen skriver at han alltid deltar i denne komiteens møter. Det er imidlertid ikke der Bjerketvedts videre skjebne vil bli avgjort.

«Generalsekretæren er ansatt av og rapporterer til styret, det vil si at en personalsak først og fremst hører hjemme i styret», skriver Svendsen i en tekstmelding.

Generalsekretæren er øverste ansatte leder for NFFs administrasjon. Presidenten leder styret og er den øverste valgte lederen i norsk fotball.

Svendsen uttalte tidlig i saken at Bjerketvedt har styrets tillit. Nå er spørsmålet om det endrer seg hvis de ansatte på Ullevaal ikke lenger har tillit til sin egen sjef.

Et spørsmål om tillit

Svendsen bekrefter at det foregår samtaler mellom Bjerketvedt og representanter for de ansatte.

«NFF har ingen fagforening sentralt og har derfor etablert et ansattråd som et rådgivende organ for å styrke dialogen mellom ledelsen og ansatte. I denne saken vet jeg det er en dialog mellom ansattrådet og generalsekretæren», skriver Svendsen.

Aftenposten har spurt Bjerketvedt om progresjonen i saken og hva som er veien videre. Han henviser til Terje Svendsen.

VG skrev fredag at ansattrådet forrige uke sendte et brev til Bjerketvedt. Han bekreftet selv til avisen at spørsmålet om tillit fra de ansatte var et tema der.

– Det er ikke overraskende at spørsmål om tillit dukker opp. Jeg har både hatt samtaler med ansattrådet, og de har sendt meg en e-post med spørsmål om hvordan jeg vurderer tillit i denne saken. Det er et spørsmål vi må vurdere og diskutere videre i dagene som kommer, sa Bjerketvedt til VG før helgen.

Lise Klaveness og Bjerketvedt før EM-kvalifiseringskampen mellom Spania og Norge i Valencia i mars i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Klaveness som erstatter?

Dagbladets kommentator, Morten Pedersen, skrev mandag at Lise Klaveness er den store favoritten til å overta som generalsekretær, hvis Bjerketvedt må gå eller selv trer til side.

Aftenposten får også opplyst at NFFs direktør for elitefotball har styrket sin posisjon kraftig internt med måten hun har håndtert koronakrisen.

Om det endelige utfallet av Bjerketvedt-saken blir at Klaveness rykker helt til topps, vil det være en noe paradoksal konsekvens av Josimars VM-utgave om likestilling.

Hun har allerede makt til å bidra til endringer på det området. Den blir ikke noe mindre om tittelen endrer seg fra elitedirektør til generalsekretær.

En av Josimars kilder som – åpent – snakket mye om den stemoderlige behandlingen kvinnefotballen har fått i Norge, var nettopp Lise Klaveness.