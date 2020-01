Dette blir Norges motstander i bronsefinalen

De norske håndballgutta spiller bronsekamp mot Slovenia lørdag, mens Kroatia og Spania møtes i søndagens EM-finale.

Gedeón Guardiola Villaplana og Spania er klare for EM-finale i håndball. Der møter de Kroatia. Foto: Erik Simander / TT NEWS AGENCY

Det ble klart etter at de spanske håndballherrene slo Slovenia 34-32 fredag kveld. Spania er regjerende europamester etter å ha vunnet mesterskapet i 2018.

Kveldens andre semifinale ble nesten like spennende som kampen mellom Norge og Kroatia. Nordmennene tapte thrilleren mot Kroatia 28-29 etter fire ekstraomganger.

Kampen mellom Spania og Slovenia startet jevnt, og de to lagene holdt følge en stund i første omgang. Men så rykket spanjolene ifra, og etter halvspilt semifinale ledet de 20-15.

Borut Mackovsek og Slovenia deppet etter semifinaletapet. Foto: TT NEWS AGENCY / NTB Scanpix

Rett etter pause fortsatte Spania å holde Slovenia på avstand. 15 minutter før slutt hadde imidlertid Slovenia knappet innpå Spanias ledelse, og det sto 27-24 til de regjerende mesterne. Mot slutten gjorde Spania flere feil, og tre minutter før full tid var stillingen 32-30.

Ett minutt før slutt var det bare ett mål som skilte de to lagene, men Spania skjerpet seg og kunne til slutt puste lettet ut etter å ha vunnet 34-32.

Dermed er det Slovenia de norske håndballgutta må bryne seg på i lørdagens bronsekamp. Norge har tapt to VM-finaler de siste årene og blitt nummer fire og seks i EM.

– Det var ikke i min kalender at vi skulle spille bronsekamp lørdag, sa Sander Sagosen etter det sure semifinaletapet for Kroatia.

