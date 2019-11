Valget vakte oppsikt. Her er luksusen som venter skitoppene.

– Jeg synes ikke det klinger godt med Pattaya og forbinder det med noe annet enn skiidrett, sier Guri Hetland.

Oversiktsbilde av hele Royal Cliff-området.

Det vakte oppsikt da Det internasjonale skiforbundet (FIS) i vinter valgte å legge sin neste kongress til Pattaya i Thailand. Stedet er blant annet kjent for sexturisme, i noe mindre grad for skiturisme.

Fra 17. mai neste år og en uke fremover skal rundt 1000 delegater fra de nasjonale vintersportsforbundene, deriblant fra Norges Skiforbund, oppholde seg i Thailand.

Luksushotell

Nå er det klart at FIS har valgt Royal Cliff Grand Hotel som overnattingssted for kongressen. Standarden beskrives som «formell luksus».

På området er det blant annet 11 restauranter og seks barer, syv svømmebassenger, to strender forbeholdt hotellgjester, 18 golfbaner innen 30 minutters reise fra hotellet, limousinutleie og et eget bakeri.

Ifølge invitasjonen FIS selv har sendt ut, koster et dobbeltrom om lag 8800 kroner pr. person for hele oppholdet og 13.500 norske kroner for enkeltrom.

FIS selv anslår mellom 800 og 1200 deltakere på kongressen. Hvis for eksempel 1000 av disse velger å bo på hotellet, kan det gi en regning på mellom 8,8 og 13,5 millioner kroner. I tillegg kommer andre utgifter, som flyreisen til og fra Thailand.





Trondheim er eneste søker til ski-VM i 2025, men en delegasjon derfra reiser likevel til Thailand i mai for å presentere søknaden.

Guri Hetland, prosjektleder for Trondheim 2025, var selv på befaring i Pattaya i september.

– Det kunne vært hvor som helst. Dette er et vanlig hotell- og konferansesenter og skilte seg ikke voldsomt ut, sier Hetland.





Kostnaden er ikke klar

Selv har hun booket rom på nabohotellet Royal Cliff Beach Hotel.

– Det er samme resort, men billigere.

Heller ikke Norges Skiforbunds (NSF) utsendte skal bo på FIS’ foretrukne sted.

– Vi har for mange måneder siden reservert rom på et annet hotell enn FIS-hotellet for våre representanter. Det vil være en betydelig besparelse for NSF, opplyser skipresident Erik Røste.

Ifølge ham er det vanlig praksis når NSF deltar på FIS-møter og kongresser.

Guri Hetland og Erik Røste sammen i forbindelse med Trondheims VM-søknad. Mariann Dybdahl / Christian Stendal

Det er ennå ikke avgjort hvor mange deltakere Norge sender og hvor mye det vil koste.

Hetland sier at kostnaden ved å presentere søknaden nå blir «langt lavere» enn forrige gang Trondheim søkte. Da var summen 900.000 kroner. Ifølge VG betalte Norges Skiforbund 675.000 kroner for sine 29 deltakere på kongressen i Cancún i 2016.

Nå forteller Røste at neste års møte blir billigere enn tidligere kongresser.

Det norske skipresidenten sitter også i FIS-styret. Han var imot å legge arrangementet til Pattaya, men ble nedstemt.

– Som en stor og til dels dominerende skinasjon har vi et ansvar for å bidra til utvikling av internasjonal skisport. Det gjør vi ved å være til stede på internasjonale møter. Jeg er svært godt fornøyd med den jobben som våre internasjonale representanter gjør. Jeg mente at kongressen ikke burde legges til Thailand, men tapte den avstemningen, sier han.





Forbinder det med noe annet enn skiidrett

Guri Hetland er enig med Røste.

– Jeg tenker for det første at må man prøve å legge kongressene på steder der reiseavstanden for flest mulig blir kortest mulig. Tyngden av skinasjoner er i Europa og Nord-Amerika. Jeg synes heller ikke at det klinger godt med Pattaya og forbinder det med noe annet enn skiidrett. Men nå er det besluttet, og vi forholder oss til det.

Å legge slike kongresser til land uten snø er blitt normalen for FIS. I 2018 var kongressen i Costa Navarino i Hellas, i 2016 i mexicanske Cancún. Bare unntaksvis de siste 50 årene har organisasjonen blitt samlet i land med vintersportstradisjoner.



Fakta Her samles FIS-toppene 2022: Vilamoura, Portugal. 2020: Pattaya, Thailand. 2018: Costa Navarino, Hellas. 2016: Cancún, Mexico. 2014: Barcelona, Spania. 2012: Kangowonland, Sør-Korea. 2010: Antalya, Tyrkia. 2008: Cape Town, Sør-Afrika. 2006: Vilamoura-Algarve, Portugal. 2004: Miami, USA. 2002: Portoroz, Slovenia. 2000: Melbourne, Australia. 1998: Praha, Tsjekkia. 1996: Christchurch, New Zealand. 1994: Rio de Janeiro, Brasil. 1992: Budapest, Ungarn. 1990: Montreaux, Sveits. 1988: Istanbul, Tyrkia. 1985: Vancouver, Canada. 1983: Sydney, Australia. 1981: Puerto de la Cruz, Spania. 1979: Nice, Frankrike. 1977: Bariloche, Argentina. 1975: San Francisco, USA. 1973: Nicosia, Kypros. 1972: Opetija, Jugoslavia. 1968: Barcelona, Spania. 1967: Beirut, Libanon. 1965: Mamaia, Romania. 1963: Aten, Hellas. 1961: Madrid, Spania. 1959: Stockholm, Sverige. 1957: Dubrovnik, Jugoslavia. 1955: Montreaux, Sveits. 1953: Igis, Østerrike. 1951: Venezia, Italia. 1949: Oslo, Norge. 1946: Pau, Frankrike. 1938: Helsinki, Finland. 1936: Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. 1934: Sollefteå, Sverige. 1932: Paris, Frankrike. 1930: Oslo, Norge. 1928: St. Moritz, Sveits. 1926: Lahti, Finland. 1924: Chamonix, Frankrike. 1923: Praha, Tsjekkoslovakia. 1922: Stockholm, Sverige. 1914: Christiania, Norge. 1913: Bern, Sveits. 1912: München. Tyskland. 1911: Stockholm, Sverige. 1910: Christiania, Norge.

– Det er ganske vanlig å harselere med arrangørstedene. Valget av sted har stort sett fulgt to prinsipper, og det ene er at kongressen skal være i et medlemsland som ikke kan arrangere et mesterskap. Jeg skjønner at det kan virke merkelig og skal ikke forsvare det, men det kommer mange folk til kongressene, og FIS trenger et stort kongresshotell, sier Vegard Ulvang, mangeårig leder i langrennskomiteen i FIS.

Må søke for tredje gang

– Kunne det vært bedre å lagt disse kongressene til et mesterskap, når folk allerede er samlet?

– Å ha kongressen i mai/juni mener jeg er god timing. Det er avhengig av at nasjonene har anledning til å sende folk. I vintersesongen er folk spredt overalt, sier Guri Hetland.

Trondheim var Norges søkerby både i 2021 og 2023. Da lyktes det ikke, men for VM i 2025 er det ingen andre søkere. Likevel må søkerbyen gjennom samme prosess for tredje gang.

– Det har FIS helt klare regler for, og det er likt for alle grenene. Vi skal ha en stand i tre dager, der vi skal presentere byen og konseptet.

Kostnaden med VM-søknaden deles mellom Trondheim kommune, Norges Skiforbund og Trøndelag fylkeskommune.

Slik svarer FIS

Ifølge kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i FIS er det viktig å spre kongressene til forskjellige steder av verden.

– Tidligere har de blitt arrangert i land med og uten skitradisjoner. Vintersporten er ikke bare europeisk, men internasjonal. FIS pleier å gi kongressene til land som ikke kan arrangere store skimesterskap. Dette har hjulpet til å utvikle idretten i disse landene.

– Er kritikken mot Pattaya noe FIS har drøftet i etterkant, og er den type kritikk noe dere vil ta hensyn til fremover?

– Flertallet mente at Thailand og Royal Cliff er passende vertskap for FIS-kongressen. Thailand er regelmessig vertskap for kongresser og store arrangementer. Alle nasjonale forbund kan søke. En viktig faktor er at arrangørstedet må har fasiliteter som kan huse over 1000 deltakere.