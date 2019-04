TV 2-kommentator Øyvind Alsaker går langt i å avskrive Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds muligheter til avansement i mesterligamøtet med Barcelona.

Lørdag slo «Barca» Atletico Madrid 2–0 i La Liga etter mål i 85. og 86. minutt.

– Jeg tenker at det er en for stor oppgave for Manchester United, sier Alsaker til NTB før kvartfinalemøtet med en av turneringens store favoritter.

Alsaker deler dermed mange oppfatning om at mesterligaeventyret tar slutt etter dobbeltkampen mot de spanske mesterne. Det var også gjengs oppfatning før snuoperasjonen mot Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen.

– Jeg tror ikke de kan basere seg på en slik Paris-variant igjen. Så det handler om å holde liv i kampen etter Old Trafford-kampen. Gjør de det, har de på en måte muligheter.

– De har et lag som passer til å stå å forsvare seg og kontre. Det er vanskelig å se hva slags United som kommer på banen. Mot Barcelona må alle være påskrudd og konsentrert og jobbe knallhardt, sier Alsaker.

Taktisk test

Han peker på at dobbeltkampen blir en prøve for Ole Gunnar Solskjær.

– Det blir en taktisk test for Solskjær, hvordan han har tenkt å legge opp løpet mot en formidabel motstander. Det er viktig for ham at de ikke går på et Messi-hat trick og taper 0–4 hjemme. Hjemme har de sett dårlige ut, under hele hans periode, sier Alsaker.

En nøkkel for United blir leveransene til Paul Pogba. Franskmannen blomstret opp etter at José Mourinho forsvant og Solskjær kom inn i klubben. Men de siste kampene har Pogba vært en skygge av seg selv.

– Han har vært dårlig siden Real Madrid-snakket startet opp igjen. Men Pogba kan slå en pasning til Marcus Rashford som det er vanskelig for alle lag å forsvare seg mot. Så de har noen få våpen som kan straffe alle lag, sier Alsaker.

Dabbet av

Etter en pangstart som manager for Manchester United, har Solskjær-effekten dabbet av. Tre av de fire siste kampene har endt med tap for nordmannen.

– Pangstarten var absurd bra, antakeligvis litt for bra med tanke på at de kanskje var litt heldige her og der.

United gikk elleve kamper før det første tapet kom (0-2 mot PSG). Fem kamper senere startet nedturen.

– Så var de kanskje uheldige da de tapte mot Arsenal (0-2). Men hva kan man si? Det svinger i fotball. Det United-fansen må holde fast i, er at de er med og kjemper om en topp fire-plass i ligaen. Det var de ikke i desember. Da var det over, fullstendig over, sier Alsaker.

For øyeblikket lever drømmen om både mesterligatittel og en topp fire-plass i ligaen.

(©NTB)