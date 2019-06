Tameka Yallop kjenner godt til norsk fotball før åttendedelsfinalen i VM. Hun er ikke alene på det australske laget.

NICE: Medaljedrømmen lever i beste velgående hos de norske spillerne, men lørdag utsettes den for en alvorlig trussel når Australia venter i åttendedelsfinalen.

Der møter det norske laget flere kjenninger. Tameka Yallop har virkelig satt sitt preg på den norske Toppserien de siste sesongene, med 31 mål på 54 kamper for Klepp.

Spesielt i 2017-sesongen var hun sterk, med 14 mål på 19 kamper.

Hun er ikke alene på «The Matildas» om å kjenne norsk fotball godt. Hele syv andre har spilt i Toppserien, og over halve troppen har fartstid i skandinavisk fotball.

Yallop omtaler norsk fotball som ganske fysisk, men også teknisk bra.

– De er disiplinerte i formasjon og fasong. Det blir en bra duell med dem, sa hun på en pressekonferanse fredag kveld.

Det stemmer godt med inntrykket trener Ante Milicic har av lørdagens motstander.

– De er velorganiserte, stabile og veldig sterke defensivt, men også gode fremover. De har god variasjon i spillet og kan bygge opp bakfra eller kjøre overganger. Så er de sterke på dødballer. Det blir en helt annen motstander enn hva vi har møtt tidligere, sier Milicic.

Carina Johansen / NTB scanpix

Savner været i Australia

Yallop er fra Orange i New South Wales i Australia. Nå bor hun på Klepp på Jæren.

– Norge er et annerledes land, du kan ikke gå på stranden hele tiden. Det er høy levestandard der, som i Australia. Det er ikke de store forskjellene utenom språket, sier hun.

Yallop mener fotballen vokser og utvikler seg bra i hjemlandet.

– I Norge har de tatt et standpunkt om likestilling. Vi vil fortsette å forbedre oss. Det blir en spennende kamp lørdag, tror «jærbuen».

Dagen før kampen fikk trener Milicic spørsmål om dette egentlig er en kamp mellom Sam Kerr og Norge. Australiernes kaptein scoret fire mål mot Jamaica i forrige kamp og er lagets store stjerne.

Det avviste han blankt.

Phil Noble, Reuters

Sliter bakover på banen

De siste dagene har det vært mange spekulasjoner om Norges store stjerne, Caroline Graham Hansen blir spilleklar eller ikke.

Milicic vil ikke si at det er to helt forskjellige utgaver av Norge, et med og et uten Graham Hansen.

– Hun er en veldig god spiller, og vi forbereder oss som om hun spiller. Vi skal imidlertid konsentrere oss mest om oss selv. Vi ser dem først og fremst som et lag. Det var det samme mot Brasil. De hadde noen verdensklassespillere, men vi endrer ikke tilnærmingen vår av den grunn, sier Milicic.

Norges trener, Martin Sjögren sa tidligere på dagen at han anser lørdagens motstander best fremover på banen, mens de sliter litt mer i forsvarsspillet.

Det var en analyse som Milicic anerkjente.

– Det er derfor vi går mye fremover, for den beste måten å forsvare seg på er å angripe. Vi må bli smartere i omstillingene og forbedre oss der, men vil fortsatt være modige og spille vår fotball.