Siden midten av 1990-tallet har Norge hatt dommere i verdenstoppen. Nå er det ingen igjen på de to øverste nivåene.

Svein Oddvar Moen er degradert som dommer for andre gang på to år. Frem til 2017 var Moen på elitenivå i UEFA, nå er han på nivå tre.

Moen selv omtaler det som en naturlig prosess.

– Det er en tid for alt. Jeg har vært internasjonal dommer i 16 år. At jeg nå er ferdig som internasjonal toppdommer, ser jeg på som naturlig. Nå er tiden inne for at yngre krefter tar over, sier Svein Oddvar Moen.

Moen har vært med i OL, EM, VM, Champions League, Europa League og aldersbestemte mesterskap.

40-åringen avkrefter at han legger opp som dommer.

– Nei, det skal jeg ikke. Jeg er ferdig som internasjonal toppdommer, men skal dømme internasjonalt og i Eliteserien. Men om jeg dømmer i tre eller fem år til har jeg ikke tatt stilling til. Det jeg vet er at det er norsk fotball som blir mitt fokus fremover, fortsetter han.

Fakta: Elitedommere i UEFA Alexey Kulbakov (Hviterussland), Pavel Královec (Tsjekkia), Michael Oliver (England), Anthony Taylor (England), Carlos del Cerro Grande og Jesus Gil Manzano (Spania), Benôit Bastien og Clément Turpin (Frankrike), Deniz Aytekin, Felix Brych og Felix Zwayer (Tyskland), Anastasios Sidiropoulos (Hellas), Viktor Kassai (Ungarn), Daniele Orsato og Gianluca Rocchi (Italia), Björn Kuipers og Danny Makkelie (Nederland), Szymon Marciniak (Polen), Ovidiu Hategan (Romania), Sergej Karasiov (Russland), William Collum (Skottland), Ivan Kruzliak (Slovakia), Damir Skomina (Slovenia), Cüneyt Çakir (Tyrkia)

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mener at Moen ikke er noen dårligere dommer nå enn da han ble plukket ut til EM i 2016.

– Men et dårlig mesterskap og en dårlig kamp på Island i etterkant gjorde at han ble degradert. Feil gir enorme konsekvenser på det øverste nivået, presiserer Staberg.

Fakta: UEFAS dommerrangeringer De 26 beste dommerne i Europa er i UEFAs elitegruppe. Dette er dommerne som dømmer EM, VM og Champions League. Under den ligger UEFAs første kategori, hvor Svein Oddvar Moen var i perioden 2017–2019. Under den er av UEFAs andre- og tredje kategori. Her ligger Norges dommere per juni 2019. Vurderingen for nivået på dommere blir gjort en gang i halvåret.

– Lav status

Han mener at det sier mye om Norges anseelse i Europa når vi nå ikke har noen dommere igjen på de to øverste nivåene til UEFA.

– Dette sier først og fremst hvordan Norges status er i UEFA. Den er på sitt laveste noensinne, sier Per Ivar Staberg.

Han var norsk toppdommer fra 1995 til 2014, og hadde tre sesonger som FIFA-dommer midt på 2000-tallet.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Helt siden Rune Pedersen tok steget opp som en av verdens beste dommere midt på 1990-tallet, har Norge vært representert med dommere på det øverste nivået. Rune Pedersen, Terje Hauge, Tom Henning Øvrebø og frem til 2017 Svein Oddvar Moen. I tillegg har man hatt flere dommere på det nest øverste nivået.

Staberg mener at dagens representasjon er mer riktig for Norges nivå som fotballnasjon.

– Det er slutten på en æra, ja. Men husk på dette: At vi har vært helt i toppen på dommere de siste 25 årene er unormalt. Nivå to og tre er mer riktig med tanke på nivået til fotballnasjonen Norge, sier Staberg.

Marit Hommedal / NTB scanpix

– Jobbes knallhardt

Moen er enig med Staberg i at man ikke kan forvente at dommernasjonen Norge skal levere toppdommere hvert eneste år.

– Jeg tror Staberg har en del rett i det han sier. Fotballen er i stadig utvikling og vi konkurrerer mot store nasjoner som Tyskland, Spania og England. Du ser det i Sverige også. De har heller ingen på det øverste nivået lenger, forklarer Moen.

Fakta: Norske dommeres rangering internasjonalt Svein Oddvar Moen, Espen Eskås, Tore Hansen og Ola Hobber Nilsen. UEFA nivå 2 Rohit Saggi, Kristoffer Hagenes, Kai Erik Steen. UEFA nivå 3

Han minner om at dette ikke bare er utviklingen i Norge, men i Skandinavia under ett.

– Sverige og Danmark har også pleid å være faste innslag i EM og VM, det er ikke like selvsagt lenger, forklarer Staberg som får støtte fra Moen.

Det er ingen skandinaver på elitelisten til UEFA, og bare to på nivå 1 (en finne og en danske).

Hobber Nilsen ble vurdert opp mot nivå en

Braastad, Audun / NTB scanpix

Dommersjef Terje Hauge er positiv når han ser fremover.

– For noen år siden så vi at utviklingen gikk denne veien, og da tok vi et valg og satt i gang toppdommerprosjektet. Nå har vi fem unge dommere på vei opp som vi har stor tro på, sier Hauge.

Han trekker frem Rohit Saggi, Kristoffer Hagenes, Espen Eskås, Kai Erik Steen og Ola Hobber Nilsen. Sistnevnte var med i UEFAs vurdering om opprykk til nivå 1, ifølge Hauge.

– Hobber Nilsen var med i vurderingen helt inn, men ble veid for lett. Hvis han og Eskås gjør en god figur utover høsten så kan de bli aktuelle for et opprykk, mener bergenseren.

Staberg er enig med Hauge om at fremtiden er lys, likevel mener han at NFF kunne hatt to baller i luften samtidig.

– Nå er vi inne i et vakuum der jeg personlig mener at dommerne i Eliteserien ikke holder høyt nok nivå, men at fremtiden ser lys ut. Jeg mener at NFF og Hauge kunne lagt til rette for en miks med flere rutinerte dommere i lag med de unge og håpefulle, sier Staberg.

Generasjonsskifte også hos kvinnene

FREDRIK VARFJELL / BILDBYR N NORWAY

Også hos kvinnene er det fritt for norske innslag på de to øverste nivåene. På nivå tre er Henrikke Nervik. Også her er det et generasjonsskifte, mener Hauge.

– Emilie (Dokset) og Sara Fatemeh (Zangeneh) er bare 26 år. Måtte vente på aldersgrensen for å ta de inn. Emilie hadde sin debutkamp på a-landslag i Finland for kort tid siden, sier Hauge.

Han påpeker at Nervik ligger godt an med tanke på alder.

– Henrikke er vår eldste internasjonale dommer (30). Hun er oppe i kategori to. Her er snittalderen en del høyere (37-39 år). Fokuset her er det samme som hos herrene, slår Hauge fast.