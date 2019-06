Skal vise både hjemme- og bortekamp når Brann møter irske Shamrock Rovers.

Det opplyser TV 2 og BT i en pressemelding.

Begge viser også Branns hjemmekamper i kvalifiseringen. Første spilles på Brann Stadion torsdag 11. juli kl. 19.00. 18. juli klokken 21.00 spiller de bortekamp.

– Spennende

Brann skal gjennom fire kvalifiseringsrunder i juli og august for å komme med i Europaligaen. Sist gang laget var representert var i 2007–2008-sesongen.

– Brann sine kamper i Europa kompletterer TV 2s tilbud til alle fotballinteresserte gjennom sommeren. Sammen med alle oppkjøringskampene til Manchester United og Liverpool, Afrikamesterskapet, Gold Cup, et vell av treningskamper med Premier League-lag, fotball-VM og Brann og Rosenborg i Europa har vi tidenes sommer-pakke å tilby seerne, sier Vegard Jansen Hagen, som er sportsredaktør i TV 2.

Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i BT er glad for å kunne gi BTs abonnenter dette tilbudet.

– Brann er ute av cupen, og det er et stykke opp til gullplass i Eliteserien. Men i Europaligaen stiller Brann med blanke ark og alle muligheter. Jeg er derfor veldig glad for at vi kan gi våre abonnenter denne karamellen gjennom sommeren. Dette blir spennende, sier Øyulf Hjertenes, sjefredaktør og administrerende direktør i Bergens Tidende.

Ønsker mer samarbeid

Kampsendingen på BT og på TV 2 vil være den samme. De vil også samarbeide om det redaksjonelle innholdet.

– Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Norske mediebedrifter trenger å samarbeide mer i årene som kommer. Denne avtalen er et eksempel på det. Vi styrker tilbudet til våre abonnenter på en måte som vi ikke ville klart alene. TV-rettigheter er kostbart, og kravene til kvalitet i produksjonen er høye. Ved å gå sammen kan TV 2 og Bergens Tidende spille på hverandres styrker, og samtidig ha noen å dele regningen med, sier Øyulf Hjertenes.

Bergens Tidende er den største mediekanalen i bergensområdet, med 261.000 daglige lesere og 82.000 abonnenter. TV 2 Sumo er landets ledende tilbyder av toppfotball på TV, og har rundt 400.000 abonnenter på landsbasis, ifølge pressemeldingen.

Utvider Ballspark-sendingene

Nyhetsleder i BT-sporten, Christian Nicolaisen, gleder seg over kjøpet.

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet sammen med en så kompetent aktør som TV 2. Vår største styrke er at vi er tett på Brann.

Nicolaisen forteller at det blir utvidede Ballspark-sendinger for anledning.

– Det blir sendinger med Erik Huseklepp før og etter kampene, egne kommentatorer og podkaster i forkant og etterkant, sier Nicolaisen.

– Hele Ballspark-gjengen gleder seg stort, fortsetter han.

Begge kamper kan du se på TV 2 og hos Bergens Tidende etter at de to mediehusene nå også har sikret seg rettighetene til det avgjørende oppgjøret på bortebane.