Mats Zuccarello (31) mener hans nye NHL-klubb kan bli mestere med litt flaks og selvtillit.

HOTEL CONTINENTAL: Med et smil rundt munnen og en svart caps dradd godt ned over hodet, signerte den norske ishockeyprofilen en kontrakt verdt 30 millioner dollar (255 millioner kroner) fordelt på de neste fem årene.

Ingen norsk idrettsutøver har satt navnetrekket sitt på en så lukrativ kontrakt tidligere.

Zuccarello kan glise hele veien til banken etter å ha signert kontrakten med NHL-klubben Minnesota Wild.

Men da 31-åringen satte seg ned med Aftenposten etter pressekonferansen på Hotel Continental, var han tydelig på at lønnen ikke var viktigst i klubbvalget.

– En kvart milliard er mye penger?

– Ja, det er mye penger. Men jeg må også betale skatt, svarer «Zucca».

Fakta: Mats Zuccarello Født: 1. september 1987 Høyde/vekt: 170 cm/81 kg Klubb: Minnesota Wild Debutsesong i NHL: 2010/11 Kamper og målpoeng for Rangers i grunnspillet: 509 kamper, 113 mål og 239 assist Kamper og målpoeng for Rangers i sluttspillet: 60 kamper, 11 mål og 20 assist Sesongen 2018/19: 46 kamper, 11 mål og 26 assist Kamper og målpoeng for Dallas Stars i grunnspillet: 2 kamper, 1 mål og 2 assist Kamper og målpoeng for Dallas Stars i sluttspillet: 13 kamper, 4 mål, 7 assist

– Mange tjener mye mer enn meg

Han vil ikke røpe hvor mye, bortsett fra «at noe av det i hvert fall ryker i skatt». Men Aftenposten har grunn til å tro at over halvparten av den kvarte milliarden forsvinner med skatter, avgifter og agenthonorar.

– Jeg tenker ikke så mye på penger. Men jeg er stolt over å skrive under en NHL-kontrakt på fem år. At jeg har klart å jobbe meg opp til den standarden der, at jeg klarer å få en så god kontrakt. Men husk at det er mange i ligaen og rundt omkring i verden som tjener mye mer enn meg, så det er ikke sånn at det er en historisk kontrakt. Det var heller ikke målet da jeg signerte.

Dan P. Neegaard

Etter ni år i NHL var målet til nordmannen å sikre en langsiktig avtale. Han hadde flere ulike tilbud fra forskjellige NHL-klubber. Men det var få som kunne tilby en femårskontrakt.

En så lang kontrakt med hans forrige klubb, Dallas Stars, lot seg ikke gjøre.

Men det gjorde det med Minnesota Wild. Den nye kontrakten binder «Zucca» frem til 2024 i det han selv omtaler som «et av de kuleste hockeylagene i verden».

– Jeg har bodd i New York, en strålende by med bra fans. Dallas var akkurat det samme. Men Minnesota er blitt kalt «state of hockey». Det er kanskje den byen i USA med størst interesse for ishockey.

– Kan Minnesota vinne Stanley Cup?

– Ja. Det er mulig å vinne med alle. Hvis du har sett på laget og går gjennom alle fire rekkene med alle vi har fått inn nå, ser kan jeg ikke se hvorfor det ikke skal kunne skje. Alt kan skje med litt selvtillit, litt flyt. Du vinner ikke Stanley Cup uten litt flaks og selvtillit. Med en god start på sesongen vet man aldri.

Sensasjon forrige sesong

Minnesota er i dag langt fra den heteste kandidaten til å vinne Stanley Cup. Men noe som underbygger Zuccarellos påstand, skjedde i den nylig avsluttede sesongen:

2. januar 2019, med 37 av 82 kamper spilt i grunnserien, var St. Louis Blues helt nederst på tabellen. Ingen andre av ligaens 31 lag hadde færre poeng. Så snudde alt!

Laget gikk hele veien og kunne feire en sensasjonell Stanley Cup-triumf drøyt seks måneder senere.

– Det bor nærmere 900.000 norskamerikanere i Minnesota, har du noe forhold til det?

– Jeg synes det er veldig kult å komme til en stat med så mange norskamerikanere. Da jeg hørte det, var det en liten «cheerio on the top of the cake». Det er selvfølgelig et pluss. Jeg har ringt til mange som bor her, og har spilt her, og noen av tilbakemeldingene har vært av typen: «Du kommer til å elske det!».

– Hvor mange år har du igjen av karrieren?

– Jeg føler meg bedre og bedre for hvert år. Jeg følte at forrige sesong var min beste spillemessig. Men jeg ble skadet. Jeg har likevel følt meg pigg, jeg har trent godt i hele sommer, og håper jeg har 4–5 god år igjen.

– Kan du spille til du er 40 år?

– Nja, jeg vet ikke om det blir i NHL ...

– Tenker du på å avslutte i Norge?

– Jeg vet ikke. Jeg har alltid tenkt det, men jeg blir jo eldre. Kroppen merker at den blir eldre. Jeg må hvile og restituere mer mellom kampene. Jeg får se hvordan kroppen og formen er når jeg er ferdig i NHL.