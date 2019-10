Henrik Ingebrigtsen vant prestisjeduell og tok NM-gull

Det ble en ren spurtduell mellom Henrik Ingebrigtsen og langrennsløper Didrik Tønseth på NM i terrengløp i Frognerparken.

Tore Meek, NTB SCANPIX

Profiler som mellomdistanseløper Henrik Ingebrigtsen og langrennsløper Didrik Tønseth stilte til start på NM i terrengløp for menn (10 km).

Ingebrigtsen fikk en oppladning til NM litt utenom det vanlige. Eldstebror Ingebrigtsen har sammen med Filip og Jakob vært i Wien for å bidra til Eliud Kipchoge sin maratonrekord på under to timer.

Flyttet hjem fra Østerrike var en time forsinket, og derfor var det på hengende håret at han rakk starten i Frognerparken.

Likevel stakk storfavoritt Ingebrigtsen av med NM-gullet.

Didrik Tønseth imponerte i duell med Henrik Ingebrigtsen, men måtte se seg tapt i siste motbakke. Tore Meek

Langrennsløper Joar Thele åpnet utrolig sterkt på NM i terrengløp for menn, og tok en tidlig ledelse.

Utover i løpet tok også Tønseth ledelsen, og fikk en luke ned til Henrik Ingebrigtsen på tre-fire sekunder.

Da det gjensto to runder skrudde Ingebrigtsen opp tempo, og to ledelsen i tetgruppen.

På slutten av løpet ble det en ren duell mellom Ingebrigtsen og Tønseth.

– Veldig imponerende av Didrik å henge så godt med, sa ekspertkommentator hos NRK, Sindre Buraas.

I den siste motbakken viste Ingebrigtsen klasse da han rykket fra en sjanseløs Tønseth. Ingebrigtsen løp inn på tiden 30.01.44.

Tønseth løp inn 6.38 sekunder etter vinneren.

– Han har løpt voksent på de to siste rundene og tatt kommandoen. Tønseth har vært tapper som bare det. Men i den siste skikkelige kneika hadde Ingebrigtsen et ekstra gir, og han viser hvordan det skal gjøres. Det er virkelig klasse og stille opp å suse inn til gull i terrengløp i Frognerparken, sa kommentator Ole Kristian Stoltenberg på sendingen til NRK.