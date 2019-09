Formlaget Viking herjet med Mjøndalen

Viking kom tidlig under 0-1, men snudde kampen og vant til slutt med komfortable 4–1 over Mjøndalen i Eliteserien for menn mandag.

Viking vant 4–1 over Mjøndalen mandag kveld. Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Viking-Mjøndalen 4–1

Benjamin Källman og Runar Hove og Johnny Furdal scoret målene i annenomgang hvor laget satte tingene ettertrykkelig på plass. Det var Vikings syvende strake kamp uten tap.

Sondre Solholm Johansen ga Mjøndalen 1–0 fortjent etter fem minutter, mens Even Østenstad utlignet før sidebytte i 1. omgang.

– Vi må ha større tempo og mer aggresjon i gjenvinningene, sa Viking-trener Bjarne Berntsen etter lagets tamme forestilling før pause.

Spillerne hørte på sjefen og var betydelig hvassere etter hvilen.

Med seieren tok Viking tok seg forbi Brann og Kristiansund og klatret opp på femteplass. Viking har 36 poeng, mens de to andre lagene har to færre.

Manglet tempo

Viking manglet tempo og pondus i duellene innledningsvis. Stavangers stolthet imponerte ingen i torsdagens cupbatalje mot Aalesund hvor laget hanglet seg videre etter straffer.

Bjarne Berntsen valgte å la mange av sine etablere stå over fra start. Zlatko Tripic, Kristian Thorstvedt, Tommy Høiland og Fredrik Torsteinbø startet alle på benken, mens Kristoffer Løkberg var suspendert. Derfor manglet det kanskje mye på samspillet i startelleveren denne gangen.

Etter en drøy time banket svenske Benjamin Källman til og sendte de mørkeblå trøyene opp til 2–1. Runar Hove økte til 3–1 tolv minutter senere, mens kapteinsvikar Johnny Furdal satte 4–1 ti minutter før slutt.

Effektive på dødball

Før det var gått fem minutter, hadde gjestene tatt ledelsen. Sondre Solholm Johansen hang igjen inne i feltet på en dødball. Han lurte offsidefellen til Viking og fikk pirket inn 1–0 liggende inne i feltet.

Gjestene var også farlig nær 2–0 da Fredrik Brustads headet havnet i stanga.

Etter en drøy halvtime var lagene like langt. Mjøndalens forsvarsspill og spesielt målvaktsspillet til Julian Faye Lund var alt annet enn imponerende da Even Østenstad utlignet. Det var dårlig kommunikasjon, og plutselig sto Østenstad med ballen alene foran mål. Han fikk det enkelt med å sette sitt tredje på to seriekamper.

– Dårlig kommunikasjon mellom meg og stopperne. Det må vi få en orden på, sa Faye Lund til Max.

Berntsens menn har ikke tapt siden 1–2 borte for Bodø/Glimt 10. august.

Mjøndalen kunne med seier eller uavgjort tatt seg over nedrykksstreken forbi både Strømsgodset og Tromsø. Laget har nå ikke vunnet siden 2-1-seieren over Brann 18. august.