Karsten Warholm kan bli årets mannlige friidrettsutøver i verden

Nominert til prestisjetung pris.

For mindre enn 50 minutter siden

Karsten Warholm løp inn til VM-seier på 400 meter hekk. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Karsten Warholm har vært helt overlegen på 400 meter hekk denne sesongen og nærmer seg verdensrekorden på distansen. Nylig kronet han et veldig godt år med nok en verdensmestertittel.

Prestasjonene gjør at det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har nominert han til årets utøver i verden – sammen med ti andre internasjonale stjerner. Blant dem er Timothy Cheruiyot, som utklasset alle da han vant 1500 meter i VM og Eliud Kipchoge, som på lørdag ble den første i verden til å løpe en maraton under to timer.

I ukene framover skal IAAF-medlemmer og fans stemme på de 11 kandidatene, før de fem med flest stemmer går videre til en finalerunde.

Vinneren avsløres 23. november.

Her er alle de nominerte:

Donavan Brazier (USA), verdensmester på 800 meter.

Christian Coleman (USA), verdensmester på 100 meter.

Joshua Cheptegei (Uganda), verdensmester i terrengløp og på 10.000 meter.

Timothy Cheruiyot (Kenya), verdensmester på 1500 meter.

Steven Gardiner (Bahamas), verdensmester på 400 meter.

Sam Kendricks (USA), verdensmester i stavsprang.

Eliud Kipchoge (Kenya), verdens første til å løpe under to timer på maraton.

Noah Lyles (USA), verdensmester på 200 meter.

Daniel Ståhl (Sverige), verdensmester i diskos.

Christian Taylor (USA), verdensmester i tresteg.

Karsten Warholm (Norge), verdensmester på 400 meter hekk.