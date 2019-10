Fikk kritikk for å bruke solbriller under VM-sendingen. Nå avslører han hvorfor.

SVTs friidrettsekspert er avhengig av noen helt særegne briller. Det hadde ikke alle seerne fått med seg.

Alhaji Jeng er blitt hyllet for sin faglige tyngde under sendingene til SVT. Flere har også bitt seg merke i brillene. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

For mindre enn 2 timer siden

Alhaji Jeng er blitt en sentral ekspertstemme i SVTs VM-satsing. Den tidligere stavsprangutøveren forklarer hva Sveriges store friidrettshåp Mondo Duplantis gjør riktig og feil under sendingene fra Doha.

Daglig må han bruke noen helt spesielle briller. Det har skapt reaksjoner.

– Reaksjoner bryr jeg meg overhodet ikke om, det er helt uinteressant. Jeg lever ikke livet etter hva andre synes, men jeg kan forstå at andre synes det er støtende, sier han til Aftonbladet.

Brillene består av et mørkt glass, relativt likt det som brukes i solbriller. Men grunnen til at han bruker brillene er ikke for å unngå sollys i øynene.

Disse brillene må Alhaji Jeng bruke under sending. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Operert øynene

Jeng har det han beskriver som et «veldig dårlig syn», som gjør ham helt avhengig av å skjerme øynene.

– Jeg har operert øynene. Det er en brytningsfeil (i øynene) som gjør meg veldig følsom for lys. Derfor har jeg fotokromatiske briller, noe som betyr at hvis det er lyst ute, vil disse være beksvarte. I studio ser du øynene mine i det ene kameraet, men ikke i det andre, sier han.

Fotokromatiske briller tilpasser seg etter lysforholdene.

– Det er veldig enkelt. Migrene er neste stopp om jeg ikke bruker det, forteller han.

Sveriges store stavsprangyndling tok sølv under mesterskapet i Doha. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Ble hyllet

Til tross for brillene er det flere som har latt seg begeistre av Jengs faglige tyngde under sendingene.

Han har selv flere nasjonale gullmedaljer, og har deltatt i OL for Sverige i stavsprang.

– For en debut som ekspertkommentator. Jeg håper SVT skriver en 25-årskontrakt, skrev Jengs kollega i SVT Anders Holmberg på Twitter.

Den svenske mediepersonligheten Sanny Lindström kommenterte også Jengs opptreden på TV.

– Jeg lærer noe når jeg ser Alhaji Jeng gå gjennom tekniske detaljer innen friidrett. Nå en god snakk om diskos. Bra Jeng, skrev han.