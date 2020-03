Brann-sjefen ber om egen krisepakke til toppklubbene: – Det blir brutalt uten

Vibeke Johannesen ber om pengehjelp fra myndighetene.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, tror norske toppklubber er avhengig av økonomisk hjelp fra staten for å komme seg gjennom koronakrisen. Foto: Ørjan Deisz

Koronakrisen rammer også fotballen. Brann taper cirka to millioner kroner i inntekter for hver hjemmekamp de går glipp av. Det er fortsatt usikkert om Eliteserien kan spilles i sin helhet og i så fall om kampene vil bli spilt med publikum til stede.

I tillegg til den store usikkerheten rundt tilskuerinntektene, lider Brann milliontap på sponsormarkedet, der det nå er total stopp.

Legg til at klubben budsjetterte med et minusresultat for 2020, og du har en pengeknipe daglig leder Vibeke Johannesen beskriver som «ekstremt krevende».

Nå håper Brann-sjefen sterkt på statlig hjelp.

– Det jobbes opp mot myndighetene for å se om det er tiltakspakker som kan hjelpe. Det er et av de viktigste tiltakene fotballen kan gjøre, sier Johannesen.

Svaret

Hun sier at Norges Fotballforbund (NFF) og klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball (NTF) er i dialog med Kulturdepartementet om økonomisk hjelp.

Det er flere klubber avhengig av, mener Johannesen.

– Dette blir brutalt uten kompensasjon. Situasjonen er meget alvorlig. For mange klubber vil det uten støtte bli for vanskelig, sier Johannesen.

BT har vært i kontakt med Kulturdepartementet, som svarer på e-post.

– Regjeringen har allerede kommet med en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen for ulike aktører, og det vil komme flere. En del av tiltakene som er rettet mot næringslivet generelt vil også være viktige for fotballklubber som for eksempel er nødt til å permittere medarbeidere, uttaler statssekretær Knut Aastad Bråten i e-posten.

Knut Aastad (til v.) Bråten er statssekretær i Kulturdepartementet der Abid Raja (V) er minister. Foto: Olav Olsen

Tiltakspakken rettet mot kultur og idrett er på 900 millioner kroner. Av disse er det bebudet at 600 millioner kroner skal til idretten. Fordelingen er det som nå opptar Norsk Toppfotball.

– Det foreligger ikke en ordning om hvordan midlene skal fordeles. Norges idrettsforbund har laget en internrapportering i et forsøk på å få et overblikk over det totale tapet på alle fronter og våre klubber er en del av dette. Vi sitter litt på gjerdet, sier økonomisjef Rune Riberg i NTF.

– Nå har fotballen ingen inntekter, mens en del faste kostnader løper, påpeker Riberg.

Branns situasjon

I 2019 gikk Brann i minus på selve driften, men med overskudd totalt sett grunnet inntekter på sin nye tribune. Disse inntektene er det nå slutt på. Branns likviditet, penger på bok, gjør klubben «bedre stilt enn noen og verre stilt enn andre», ifølge Johannesen.

– Vi klarer å ivareta våre forpliktelser en stund til, sier hun.

– Hvor lenge da? I noen måneder?

– Ja. Men dette kommer an på ulike faktorer, som at penger som er avtalefestet kommer inn som planlagt.

At seriestarten er utsatt til etter 16. mai, gjør at Brann mister en kamp som alltid gir fullt hus.

– At 16. mai-kampen ikke blir noe av, har stor betydning. Det er viktige kamper som nå er utsatt, sier Johannesen.

Klubben snakker nå om å skape «en annen 16. mai», men Brann-ledelsen er naturlig nok usikre på hvordan publikum vil reagere når samfunnet en gang nærmer seg en normalsituasjon der folk kan gå på fotballkamp.

Ledere, trenere og spillere i Brann har gått med på et lønnskutt på 20 prosent, mens en rekke andre ansatte i klubben er permittert i ulik grad. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Jeg er bekymret

– Den økonomiske driveren i de fleste klubber er samspillet mellom klubb og publikum, sier Johannesen, og kaller det norsk fotballs kjerne.

– Er du veldig bekymret for Brann-økonomien?

– Jeg er bekymret, men med de rette tiltakene klarer vi oss på kort sikt. Men hvis Eliteserien ikke blir spilt, er jeg veldig bekymret.

For Brann er det viktig om kampene går, om det så er uten publikum. Dette på grunn av de mange millionene som ligger i tv-avtalen.

– Det kommer vanskelige valg for fotballen og det blir mye som vil være annerledes enn vi er vant til. Det blir kompromisser for å få det gjennomført. Så spørs det hvilke kompromisser, sier Johannesen.

Mars er en viktig måned for det Brann kaller bedriftsmarkedet. Det handler om alt fra sponsoravtaler til salg av VIP-losjer på Stadion.

Dette salget har naturligvis stoppet opp nå.

– En del av avtalene våre inngås vanligvis den siste måneden før seriestart. Jeg vil tro vi ikke klarer å oppnå budsjettet vi satte for bedriftsmarkedet.

– Dette vil ta tid

Heller ikke Branns totalbudsjett, der man altså planla å gå i minus, vil bli oppnådd, sier Johannesen.

– Jeg grubler på dette hver dag, men ønsker ikke spekulere i hvordan det blir til slutt, sier Vibeke Johannesen.

Hun, sportssjef Rune Soltvedt, økonomisjef Bjarte Eikeland, kommersiell leder Therese Rygg, A-lagstrenerne og spillerne har tatt et lønnskutt på 20 prosent. 25 andre ansatte er permittert i ulik grad.

– Da vi rykket ned (i 2014) brukte vi vel tre-fire år på å komme oss på beina økonomisk. Også dette vil ta tid, sier Vibeke Johannesen.

Hør Ballspark-podkasten med Erik Huseklepp: