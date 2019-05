Men flere trenere mener «festdagen» går utover det sportslige.

3541 tilskuere.

Det er rekorden Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund (NFF) ønsker å slå.

18. og 19. mai spilles samtlige toppseriekamper på Intility Arena, under det som har fått navnet «Superhelgen».

Én av godbitene er byderbyet mellom Vålerenga og Lyn.

– Vi ønsker å sette kvinnefotballen skikkelig på kartet. Dette blir en festdag, der vi skal synliggjøre de kvinnelige rollemodellene våre, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Den nåværende tilskuerrekorden i Toppserien ble satt under første serierunde mellom Vålerenga og LSK Kvinner i fjor.

I snitt er det rundt 300 personer som er på hver seriekamp.

– Det er et hårete mål dersom man legger dagens tilskuertall til grunn. Men man ser at det er mulig med kraftig mobilisering. LSK Kvinner hadde over 5000 tilskuere i fjor under en Champions League-kamp i midtuken, sier Svein Graff i NFF.

– Det er et positivt tiltak og det vil være med å skape ektra interesse rundt Toppserien. Flere vil få mulighet til å se flere kamper, sier Paul Helge Sagøy, assistenttrener i Trondheims-Ørn.

Fakta: Slik spilles kampene under «Superhelgen»: 18. mai: Kl. 11.00: Fart – Trondheims-Ørn Kl. 13.30: Stabæk – Arna-Bjørnar kl. 16.00: Vålerenga – Lyn 19. mai: Kl. 12.00: Kolbotn – Klepp Kl. 14.30: Sandviken – LSK Kvinner Kl. 17.00: Røa – Avaldsnes

Rekorder sprenges i Europa

I mars så over 60.000 mennesker oppgjøret mellom Atletico Madrids og Barcelonas damelag. Det er tidenes høyeste tilskuertall i en klubbkamp på kvinnesiden, ifølge The Telegraph.

Samme måned så 39.000 tilskuere damekampen mellom Juventus og Fiorentina i den italienske toppdivisjonen.

– Det er utrolig inspirerende. Vi er et stykke unna det, men det handler bare om tid før vi klarer å knekke koden også i Norge. Veldig mye positivt har skjedd i norsk kvinnefotball, men publikumskoden har vi ikke knekt helt enda, sier Jørgensen.

– Det er fantastisk å se. Vi håper å øke tallene her i Norge for hvert år. Vi tar små steg om gangen, sier Klepp-trener Olli Harder.

Til sammenligning tar Ullevaal stadion, Norges største fotballarena, 27.200 tilskuere.

– Byr på sportslige utfordringer

Superhelgen ble også arrangert i fjor, den gang i Telenor Arena. Det ble alt annet enn en publikumsfest. Ikke én kamp trakk over 1000 tilskuere.

– Jeg tror ikke det er realitisk med ny publikumsrekord. Jeg håper det selvfølgelig, men når man ser tallene fra i fjor er det et stort steg å hoppe til over 3000 tilskuere på én kamp, sier Harder.

Vålerenga-trener Monica Knudsen mener også arrangementet byr på sportslige problemer.

– Det er jo spennende at vi tør å gjøre noe annerledes. Men sportslig sett er det utfordringer til stede. Det er hjemme- og bortekamper som ikke jevner seg ut. Det er jeg ikke helt fornøyd med, sier Knudsen.

I fjor «mistet» Vålerenga en hjemmekamp. I år vil Oslo-laget være blant dem som får spilt samtlige hjemmekamper på egen arena.

Like heldige er ikke Sandviken. Bergenserne må spille «hjemme» mot LSK Kvinner i Oslo.

– Arrangementet er et godt tiltak, men man må se på disse hjemme- og bortebanefordelene. Nå møter vi LSK Kvinner i Oslo, der vi i stedet kunne fått opp mot 1000 tilskuere på samme kamp i Bergen. Det er ikke helt ideelt, men det er ikke noe man kan klage på nå, sier Sandviken-trener Patrik Hansson.

Jørgensen deler ikke trenernes problemstillinger.

– Alle klubbene har gått sammen om dette, men hva vi kommer til å gjøre fremover er ikke skrevet i stein. Vi ønsker å lage en ramme rundt kampene ut over det klubbene klarer selv. Så får vi se om vi lykkes, sier Jørgensen.