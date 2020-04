Motorsportslegenden Stirling Moss er død

Stirling Moss, kjent som den beste racerføreren som aldri ble verdensmester, døde søndag etter lang tids sykdom. Han ble 90 år gammel.

Motorsportlegenden Stirling Moss døde 1. påskedag, 90 år gammel. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Det skriver flere britiske og internasjonale medier.

Moss ble verdenskjent som formel 1-fører, men han drev også med andre bilsporter, blant dem rally- og langdistanseløp. Ifølge briten selv, kjørte han i alt 529 løp på toppnivå i ulike motorsportklasser.

Han klarte aldri å vinne VM-sammendraget i formel 1, men endte på 2.-plass hele fire ganger i årene 1955-1958.

I de påfølgende tre sesongene endte han på 3.-plass totalt, og deretter parkerte han formel 1-bilen for godt.

Stirling Moss ble tatt opp i motorsportens Hall of Fame i 1990. Det er uenighet om hvor mange løp han vant totalt, men det er i hvert fall sikkert at han tok 16 formel 1-seirer. I 2000 ble Moss utnevnt til ridder i Storbritannia for sine prestasjoner innen motorsporten.

Stirling Moss kjører her inn til seier i Monacos Grand Prix 14. mai 1961. Foto: AP / NTB scanpix

I løpet av 1. påskedag har det strømmet inn med kondolanser og hyllester av Moss etter nyheten om hans bortgang. Hans tidligere lag, Mercedes, beskriver ham som et ikon.

– Idag har sportsverdenen mistet ikke bare et ikon og en legende, men en gentleman. Laget og Mercedes-familien har mistet en kjær venn. Sir Stirling, vi vil savne deg, skriver laget.

Den danske formel 1-stjernen Kevin Magnussen, som kjører for Haas-laget, sørger over at et av hans store forbilder har gått bort.

– Det er på alle måter en utrolig mann som døde i dag. I mine øyne er Sir Stirling Moss definisjonen på en sann racer og en fantastisk person som jeg var heldig å få æren av å kjenne. Stirling vil for evig være en av motorsportens største legender, sier Magnussen til avisen B.T.

Syk i over tre år

Moss etterlater seg sin kone, Susie Moss. Hun sier følgende til avisen Daily Mail:

– Han ble sliten på slutten. Han bare lukket de vakre øyne sine, og det var det.

Moss hadde vært syk siden han pådro seg en brystinfeksjon på reise i Singapore like før jul i 2016. Det er ingen indikasjoner på at bortgangen hans skyldtes koronavirus.

