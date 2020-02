Norge gjorde rent bord da Golberg tok innpå Bolsjunov i sammendraget

Johannes Klæbo vant da Norge tapetserte pallen på herrenes sprint. Et fall av Aleksandr Bolsjunov gjør at Pål Golberg knepper inn på forspranget til russeren.

Johannes Klæbo var suveren i finalen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

OSLO/GRANÅSEN: Johannes Klæbo vant finalen, der italienske Federico Pellegrino var det eneste ikke-norske bidraget.

Italieneren hang ikke med fra starten, og dermed sto det mellom Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg.

På oppløpet var Klæbo suveren. Golberg ble nummer to, og dermed leder Bolsjunov med bare 34 sekunder før morgendagens avgjørende jaktstart.

– Det var en fantastisk dag. Det var veldig gøy å kjøre her. Det var en morsom løype. Det var en jevn og fair lyøpe. Jeg er glad for å vinne i Trondheim. Det er fantastisk, sa Klæbo på pressekonferansen etter rennet.

– Jeg er sliten, men jeg synes det ble bedre og bedre i dag. Jeg håper jeg har litt krefter spart til i morgen, sa Golberg etter annenplassen.

Valnes tok den siste pallplassen. Emil Iversen og Finn-Hågen Krogh ble henholdsvis nummer fire og fem.

Johannes Klæbo vant foran Pål Golberg og Erik Valnes. Her er trioen etter sprintfinalen. Foto: Terje Pedersen

Dramatisk semifinale

Golberg fikk sjansen til å halvere forspranget til Bolsjunov etter at russeren falt i et semifinaleheat med fem nordmenn.

En skuffet Bolsjunov ønsket ikke å snakke med pressen etter fallet som gjorde at han ble nummer elleve på sprinten.

Klæbo vant heatet, mens Golberg nummer to etter at Valnes slapp han forbi seg for at lagkameraten skulle være sikret semifinaleplass.

I den siste semifinalen var Emil Iversen eneste norske bidrag. Der hadde han full kontroll foran Federico Pellegrino.

Her faller Aleksandr Bolsjunov etter å ha snublet på oppløpet. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Sparte krefter

Golberg og Klæbo hadde ingen problemer med å gå videre fra det første kvartfinaleheatet, og så begge ut til å spare mye krefter.

Så rolig kunne ikke Bolsjunov ta det. Russeren forsøkte å roe ned inn mot oppløpet plassert som nummer to, men plutselig satte italienske Francesco De Fabiani fart bakfra.

Bolsjunov svarte derimot på rykket, og tok til slutt annenplassen bak Erik Valnes. Da skal det også sies at Bolsjunov også hadde gått videre på tid om han hadde havnet bak Di Fabiani.

Finn-Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen gikk også videre.

Røthe og Holund røk ut

Klæbo hadde vunnet hele seks sprinter så langt denne sesongen, før Granåsen-sprinten. Trønderen gikk senest til topps i sprinten i Åre tidligere i Ski Tour.

23-åringen var best av samtlige på prologen. I mål var han omtrent 2,5 sekund foran Erik Valnes. Sjur Røthe og Hans Christer Holund var de eneste nordmennene som røk ut i prologen.

Ski Tour avgjøres med en 30 kilometer jaktstart søndag ettermiddag.