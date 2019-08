Manchester City slo Liverpool i søndagens kamp om Community Shield-trofeet. Oppgjøret måtte avgjøres på straffer da det sto 1–1 etter 90 minutter.

Raheem Sterling og Joel Matip scoret i ordinær tid, mens i straffesparkkonkurransen var det Gabriel Jesus som fikk avgjøre for de lyseblå.

– Det er det første trofeet du kan vinne, og da jeg vokste opp, var dette et viktig trofé. Det markerer starten på sesongen, og forhåpentligvis kan vi kopiere det vi gjorde forrige sesong, sa Citys Kyle Walker etter kampen, ifølge BBC.

Vanligvis er det serie- og cupvinner i England som kjemper om Community Shield-trofeet, men forrige sesong var det Manchester City som stakk av med begge titlene. I tillegg vant de også ligacupen.

Derfor var det mesterligavinner Liverpool, som havnet som nummer to i Premier League, som fikk møte City på Wembley i søndagens Community Shield-kamp.

Det var de engelske mesterne som åpnet best i London. Etter 12 minutter sendte Sterling de lyseblå i ledelsen mot gamle lagkamerater. Et innlegg ble genialt chippet videre av David Silva, og Sterling fikk en nokså enkel oppgave med å plassere ballen i nettet bak Alisson Becker.

Annen omgang tok fyr

Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til City, og starten på annen omgang var langt fra noe fyrverkeri.

Men etter ti sjansefattige minutter, fikk Firmino presset fram en corner for de rødkledde. På halv volley klemte Virgil van Dijk til, og ballen gikk via tverrliggeren før den spratt ned på mållinjen. Liverpool-spillerne ropte på mål, men teknologien viste at hele ballen ikke var inne.

Liverpool fortsatte å presse, og like etterpå smalt ballen i stolpen fra Mohamed Salah.

Det fortsatte å koke på Wembley, og plutselig var Sterling alene igjennom. I det avgjørende øyeblikket klarte ikke angriperen å bestemme seg, og Liverpool fikk ryddet opp.

Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Forsvarsspillere tok grep

Liverpool gjorde mange bytter, og tretten minutter før full tid var det innbytter Joel Matip som fikk ballen over streken. Jordan Hendersons frispark fant van Dijk, og på lekkert vis serverte midtstopperen ballen til forsvarskollega Matip, som stanget den i mål til 1-1.

Flere mål ble det ikke i ordinær spilletid, selv om Salah var farlig frampå. To minutter på overtid hindret Kyle Walker Salah fra å bli matchvinner med et imponerende saksespark på streken.

Kampen måtte dermed avgjøres på staffer. Liverpool og City scoret på sine første straffer, før Georginio Wijnaldum bommet. Deretter fortsatte straffene å gå i mål, og til slutt var det Gabriel Jesus som kunne avgjøre for City. Han var iskald, og Pep Guardiolas menn kunne juble for nok et trofé etter 5-4-seier på straffer.

– Det var en god test for begge lag. Det er fint for spillerne å få kjenne på hva de kommer til å møte denne sesongen. På dette nivået er det lite som skiller lagene, sa Guardiola, ifølge BBC.

Sané ut med skade

Leroy Sané, som er aktuell for Bayern München, ble skadet tidlig i kampen, og måtte erstattes av Jesus rett etter Manchester Citys første scoring.

Premier League sparkes i gang fredag 9. august med Liverpool mot Norwich City. Manchester City serieåpner borte mot West Ham på lørdagen.

