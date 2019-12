Marerittbeskjed for norsk hoppkomet

Skihopperen Thomas Aasen Markeng (19) har fått sesongen ødelagt etter at korsbåndet og menisken i venstrekneet røk da han falt i Klingenthal søndag.

Thomas Aasen Markengs sesong er over. Foto: Tore Meek

Markeng kom trillende hjem i rullestol mandag og gjennomgikk en MR-undersøkelse. Tirsdag ble den negative beskjeden offentliggjort for norsk presse på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo.

– Det er korsbånd og menisk som har røket. Det blir vel et år uten hopping. Men jeg skal bite tennene sammen og komme sterkere tilbake, sa en tydelig preget Markeng.

Markeng har også tidligere slitt med en kneskade, men har kommet tilbake i hoppbakken. Allerede onsdag morgen skal han opereres for den siste skaden.

Fra før er lagkameraten Anders Fannemel ute med tilsvarende skade som Markeng.

Fakta Thomas Aasen Markeng * Født: 18. juni 2000 (19 år) * Klubb: Lensbygda. * Meritter, VM: 20.-plass (normalbakke) * Verdenscupen: Debuterte i Willingen i 2019. 5.-plass som beste individuelle resultat (Nizjnij Tagil). * NM: 2 gull (normalbakke og lag). * Aktuell: Skadet korsbåndet og menisken i kneet i et fall i Klingenthal i helgen. Tirsdag kom beskjeden om at han er ute i et års tid.

– Må undersøke

Landslagssjef Alexander Stöckl sier det er alvorlig at to hoppere nå er ute med skade, og han varsler en gjennomgang av rutinene.

– Det er trist. Vi må stille spørsmål om det er en årsak til dette eller om det skyldes tilfeldigheter. Vi må finne ut om vi må gjøre ting bedre for å unngå dette i fremtiden, sa en alvorlig Stöckl, som sier at enhver skade er ille både for utøverne og støtteapparat.

– Det er ekstra tøft når vi har en utøver som har sin beste sesong, sa Stöckl med henvisning til totningens prestasjoner så langt i år.

Kvoteplass

Alt lå nemlig til rette for at denne sesongen ville bli Markengs internasjonale gjennombrudd. Forrige sesong hoppet han stort sett i kontinentalcupen, men han sikret kvoteplass i verdenscupen mot slutten av sesongen og ble også tatt ut til VM, der han ble nummer 20 i normalbakken.

Under VM i Innsbruck fikk han et ublidt møte med snøen da han slo kollbøtte over reklameplakatene i enden av bakken.

Markeng innledet sesongen på det norske laget som tok annenplassen i lagkonkurransen i Wisla og fulgte opp med 10.-plass i Ruka. I Nizjnij Tagil ble det karrierebeste renn for 19-åringen med femteplass individuelt. Det skjedde etter at han måtte stå over det første rennet på grunn av rot med visumet til Russland.

19-åringen tok sitt første NM-gull i mars da han vant i Midtstubakken.

