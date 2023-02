VM-bronse til Mowinckel: – Helt fantastisk

MÉRIBEL/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel kunne juble for bronse i Méribel da Mikaela Shiffrin suste inn til seier i storslalåm.

Amerikanske Mikaela Shiffrin ble verdensmester da hun storkjørte og vant begge omgangene i franske Méribel. Like bak kom italieneren Frederica Brignone som endte på andre plass 12 hundredeler bak.

Shiffrin har slitt med å lykkes i storslalåm i VM-sammenheng. Med seier i dag ble «forbannelsen» om å vinne gull i storslalåm brutt for amerikaneren.

Det ble et vanskelig utgangspunkt for de norske utøverne under dagens storslalåm. Etter første omgang lå Ragnhild Mowinckel som nummer fem. Med det måtte Mowinckel ut med en kanonavslutning dersom hun skulle kjempe om medalje - noe hun gjorde.

Med en forrykende avslutning klatret moldenseren seg fra femte til tredje plass - og tok med det sin første medalje i dette verdensmesterskapet. Molde-jenta står nå med fire mesterskapsmedaljer i karrieren.

– Det er helt fantastisk. Det var deilig å kunne bidra til medaljestatistikken. Herregud… blir litt tom for ord. I dag måtte jeg ta en sjanse, det fikk briste eller bære og når det da går så er det så deilig, sier Mownickel til VG.

Hittil har de norske jentene tatt så fire individuelle medaljer + en mikslag medalje dette mesterskapet - til stor begeistring for Mowinckel.

— Det er så fett! Det vi jentene gjør her er så bra. Vi er ikke bare én eller to, men hele gjengen. Det er så kult å være med på.

Mina Fürst Holtmann var nummer sju etter første omgang. I finalen leverte 26-åringen en ny meget solid omgang, men måtte se seg slått av da ledende Marta Bassino. Til slutt ble det en sterk 6.-plass.

Thea Louise Stjernesund kjørte inn til bronse i parallellslalåm onsdag. Dagen derpå lyktes ikke romerikingen like godt i storslalåm. Hun var slått med halvannet sekund i første omgang, hvilket ga 14.-plass foran annen omgang.

– Det er så sterkt, og jeg er så glad på Ragnhild sine vegne. Det at hun får den medaljen er jeg så glad for. Jeg har så nerver når de andre kjører, mer enn når jeg kjører selv. Det er slitsomt, sier Stjernesund til VG.