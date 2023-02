Manchester United til salgs: Dette skal være de interesserte

Manchester United er til salgs og fredag må potensielle kjøpere melde sin interesse. Hvem kan bli klubbens nye eier?

EIERBYTTE: Marcus Rashford og United-manager Erik ten Hag møter Barcelona i Europa League torsdag kveld i Bracelona. I morgen kan de få en ny arbeidsgiver.

En av Storbritannias rikeste personer, Sir Jim Ratcliffe?

Tre forskjellige investorgrupper med adresse Qatar?

Torsdag kveld melder Sky Sports at et investeringsfond som er linket til den qatarske kongefamilien skal ha lagt inn et bud på fem milliarder pund - altså i overkant av 60 milliarder kroner.

Om flere og hvor mange som slenger seg på får vi muligens vite i løpet av fredag, dagen etter Manchester United spilte uavgjort i Europa League-oppgjøret mot Barcelona:

Fristen i morgen er en såkalt «soft deadline». Det vil si at potensielle oppkjøpere må melde sin interesse og vise til dokumentasjon på at de har midlene som skal til for å kjøpe klubben.

Innen 23.00 fredag må de ha sendt inn dokumentene. I dette dokumentet vil interessentene skrive hvor mange prosent de ønsker å kjøpe og hvor mye de tilbyr.

LANGT EIERSKAP: Avram Glazer og hans familie har eid Manchster United i 18 år. Bildet av ham og daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær er tatt foran Champions League-kampen mot Barcelona for snart fire år siden.

I slutten av november i fjor bekreftet Manchester United at de omstridte klubbeierne, den amerikanske Glazer-familien, var åpne for å selge fotballklubben.

Britiske medier hevder United-eierne håper på bud over fem milliarder pund – rundt 60 milliarder norske kroner.

Sky Sports hevdet i går, onsdag, at de amerikanske brødrene Joel og Avram Glazer krever «minst» fem milliarder pund for å si «bye bye» til manager Erik ten Hags United.

Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. De kommuniserer sjeldent med fansen

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United

Den siste tiden har det svirret mest rykter rundt at Manchester Uniteds neste eiere vil bli en investorgruppe fra Qatar. Torsdag kveld kom altså nyheten om at en investorgruppe fra Qatar skal planlegge et bud på fem milliarder pund - altså 60 milliarder kroner.

En annen som har vært nevnt i lengre tid er Sir Jim Ratcliffe. Ineos-eieren er en av Storbritannias rikeste. Han skal ha søkt støtte hos investeringsbankene JP Morgan og Goldman Sachs.

Det er heller ikke utenkelig at i likhet med Newcastle, så kan Manchester United få eiere fra Saudi Arabia. Det må i tilfelle bli fra et privat selskap, siden det er et statlig investeringsfond som eier Newcaslte.

Det kan også bli et konsortium konsortiumKonsortium er en sammenslutning eller samarbeidsavtale mellom personer, organisasjoner, firmaer, myndigheter eller enhver kombinasjon av disse, vanligvis for sammen å oppnå forretningsmessige mål. fra USA som ender opp som Manchester Uniteds nye eiere, selv om det har vært mindre snakk om det, den siste tiden.

Noe endelig svar får vi neppe før 23.00 på fredag, men eierskiftet er hvert fall et steg nærmere. Ifølge britiske medier håper Manchester United at eiersituasjonen skal være avklart allerede før påske.