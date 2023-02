Glimt snublet og sløste – får vanskelig bortekamp i Polen

(Bodø/Glimt – Lech Poznan 0-0) Bodø/Glimt åpnet 2023 med en mulighet til å skaffe seg et godt utgangspunkt inn i Conference League-sluttspillet. Men med 0–0 og sjansesløseri på hjemmebane venter en knalltøff bortekamp i Polen neste uke.

Amahl Pellegrino var tidvis frustrert på kamplederen da Glimt sløste med sjansene i førsteomgangen. Nå må de vinne på bortebane mot Lech Poznan for å komme til Conference League-sluttspillet.

Vinneren over to kamper i playoffen får muligheten til å spille sluttspillet av årets Conference League. Men Glimt klarte bare 0–0 i årets første tellende kamp, og dermed må de altså vinne i Poznan neste uke. Det er allerede meldt om over 30.000 solgte billetter til kampen mot fjorårets polske seriemester.

Begge lag røk ut av høstens Europa League-gruppespill, men har kvalifisert seg til å få en mulighet i Conference League, som er turneringen hakket under. Det var essensielt for gultrøyene å sikre seg et positivt resultat på hjemmebane før returkampen i Poznan torsdag 23. februar. 0–0 var neppe det Kjetil Knutsen og hans mannskap hadde håpet på.

0–0 endte det altså, etter at Glimt noterte seg for hele 14 avslutninger, mens Lech Poznan kun hadde to.

– Det er en ålreit prestasjon når det er vår første tellende kamp for året, og jeg føler vi spiller en ganske god kamp. Så da er det litt kjipt at vi ikke får vippet den i vår favør. I førsteomgangen ser det ut som det er vi som er midt i sesong og ikke dem, sa Brice Wembangomo til Viaplay etter kampen.

Patrick Berg ville ikke grave seg ned etter kampslutt da han ble intervjuet av Viaplay.

– Jeg har egentlig en god følelse. Vi fikk bekreftet at vi kan dominere mot et lag som dette, så det tror jeg vi kan håndtere i Polen også.

Men:

– Så har jo de et stort publikum der og en gressmatte de er vant til, så det blir utvilsomt tøft, sa han.

Mens Lech Poznan er midt i sesong og ligger på 3. plass i polske Ekstraklasa, hadde ikke Glimt spilt en tellende kamp siden siste serierunde i Eliteserien 2022: En 4–2-seier 13. november.

Men man merket ikke veldig mange tegn til rust i maskineriet i den første omgangen, der Glimt skapte flere store muligheter. Den danske nyervervelsen Adam Sørensen var mye frempå som venstreback tidlig i kampen, mens spiss Faris Pemi kom til flere avslutninger.

De aller største sjansene uteble derimot, og etter hvilen fikk Lech Poznans innbytter Filip Marchwinski kampens største mulighet da han kunne bredside inn ledermålet fra fem meters hold, men sleivet ballen over.

Nå må altså Glimt gjøre jobben på bortebane, nærmeste bestemt Stadion Poznan, der det til tider kan se slik ut:

Scener som dette er ikke uvanlige på Lech Poznans hjemmekamper. Det er der Bodø/Glimt må vinne om man skal få en mulighet i Conference League utover våren.

Av de siste 16 hjemmekampene i europeisk sammenheng hadde Glimt vunnet 14 av dem. De to tapene kom dog i fjor høst mot PSV Eindhoven og Arsenal i Europa League.

Morten Ågnes Konradsen kom inn på laget og fikk en sjelden start, etter mye skadetrøbbel i 2022-sesongen. Han var inne for suspenderte Hugo Vetlesen, som ble kåret til årets spiller i Eliteserien i fjor.

Glimt hadde i forkant av kampen slitt med fravær på flere viktige spillere. Verken Ulrik Saltnes eller Sondre Brunstad Fet var klare for oppgjøret.

Heller ikke Fredrik Bjørkan eller Omar Elabdellaoui ble registrert for Europa-troppen til Glimt, da de var skadet under registreringen. Dermed kunne ikke de spille kampen og heller ikke returoppgjøret i Polen.