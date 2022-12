Eliteserien i håndball for kvinner og menn utvides til 14 lag fra neste sesong

Styret i Norges Håndballforbund har vedtatt å utvide eliteserien i håndball for både kvinner og menn fra 12 til 14 lag fra sesongen 2023/24.

UTVIDER: Drammens Sindre Andre Aho under håndballkampen mellom Kolstad og Drammen i første kvalifiseringsrunde i EHF European League i Kolstad Arena

NTB, VG

Saken ble framsatt for styret etter forslag fra Norsk Topphåndball (NTH) og grundige utredninger foretatt av NHF og NTH i fellesskap.

– Vi mener dette vil gi REMA 1000-ligaen (eliteserien) et løft som flaggskipet i norsk klubbhåndball. I sesongene 2020/2021 og 2021/22 ble seriene spilt med henholdsvis 13 og 14 lag, som følge av pandemien. Vi så at det var flere positive sider ved en utvidelse av ligaen, og vi mener det vil skape flere miljøer for topphåndball, sier daglig leder i NTH, Hein Barthold.

– Norsk Topphåndballs styre er tydelig på at denne endringen er ønsket fra klubbenes side, og det har selvsagt vært en viktig forutsetning når NHF har gjort sine vurderinger. NHF deler oppfatningen av at dette vil gi et løft til REMA 1000-ligaen. NHF og NTH vil fremover jobbe tett sammen for å sikre at overgangen til 14-lagsserie blir så smidig som mulig, sier leder for organisasjonsavdelingen i Norges Håndballforbund, Stig Quille.

– Endringen fører også til at det blir en lik modell for kvinner og menn, noe NHF ser på som positivt, legger han til.