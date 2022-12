Sportsjournalist død i Qatar

Grant Wahl fikk mye oppmerksomhet da han ble stoppet på vei inn på stadion i Qatar ikledd en regnbuefarget t-skjorte. Nå er den amerikanske journalisten død.

DØD: Grant Wahl ble 48 år. I mane år har han arbeidet som sportsjournalist.

– Vi kan bekrefte dødsfallet til sportsjournalist Grant Wahl. Han døde i dag i Doha, Qatar, mens han dekte kvartfinalen mellom Argentina og Nederland, skriver NPR-reporter og kollega Russel Lewis på Twitter.

Også broren til Wahl og det amerikanske fotballforbundet har bekreftet dødsfallet.

Fotballnettstedet US Soccer deler sine kondolanser med journalistens familie og bekjente, og hyller hans engasjement for å tro på sportens kraft i å fremme menneskerettigheter.

– Jeg er så takknemlig for støtten fra min manns fotballfamilie og venner som har tatt kontakt i kveld. Jeg er i fullstendig sjokk, skriver Wahls kone, Celine Gounder, på Twitter.

Wahl var journalist og fotballanalytiker for CBS Sports, har skrevet for Sports Illustrated og vært reporter for Fox Sports. I 2009 ga han ut boken «The Beckham Experiment».

Som reporter var han svært kritisk til situasjonen for fremmedarbeidere som har vært med på å bygge stadionene til årets kontroversielle VM.

Stoppet med t-skjorte

Wahl fortalte i november at han ble stoppet da han forsøkte å gå inn på VM-stadioen i Qatar med en regnbue-t-skjorte, til støtte for LHBT-miljøet i et land der homofili er ulovlig.

Grant Wahl har en selv en bror som er homofil.

I en video i sosiale medier sørger broren over Wahls dødsfall. Han sier han er grunnen til at Wahl forsøkte å gå med en regnbuefarget t-skjorte i Qatar. Han stiller også spørsmålstegn ved brorens plutselige dødsfall.

Til New York Times sier Tim Scanlan, Wahls agent, at han hadde sittet på pressetribunen da han plutselig fikk et illebefinnende, mot slutten av kampen. Han forklarer også at journalisten hadde følt seg dårlig de siste dagene.