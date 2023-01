Thingnes Bø historisk: – Knallgod følelse

Johannes Thingnes Bø gjorde det ingen mann har gjort før ham. I Anterselva tok han sin sjette seier på rad i samme sesong og satte punktum for en ellevill januar-måned.

HISTORISK: Det er bare å smile, Johannes Thingnes Bø. Nå har han gjort noe ingen mann har klart før han i verdenscupen.

For faktum var at ingen menn noen sinne hadde vunnet mer enn fem renn på rad i verdenscupen, i én og samme sesong. Nå har Johannes Thingnes Bø seks strake seire. Historie ble skapt i Anterselva.

Det sørger også for en helt utrolig januar-måned for stryningen. Han har vunnet samtlige individuelle renn i 2023s første måned.

Det var aldri i nærheten av å være spennende. Med et forsprang på 31 sekunder ut på jaktstarten, ble det en skitur alene i skog og mark for Norges store stjerne. Sturla Holm Lægreid og svenske Martin Ponsiluoma var de som var nærmest å true Thingnes Bø, men stryningen fortsatte å øke utover rennet.

VANLIGE SCENER: Intet nytt under solen når man titter øverst på resultatlistene. Dette har blitt et vanlig syn.

Verdenscuplederen ble intervjuet av NRK etterpå for å snakke om seieren, som så mange ganger tidligere denne sesongen:

– Jeg skjønner at det skal ganske mange bom til for at det skal gå galt. Etter siste skyting gikk det opp for meg at dette går veien, så det var bare en knallgod følelse.

– Det blir nok ikke sånn som dette i VM, sier den suverene vinneren.

Så ble det en strafferunde på den tredje skytingen. Likevel var det nesten minuttet ned til Lægreid på andreplassen. Også på den siste skytingen ble det én bom - men det gjorde ingen verdens ting for Johannes Thingnes Bø. Han kunne få en siste bekreftelse på at alt stemmer før VM i Oberhof - det er nemlig det neste på programmet.

Selv om Johannes Thingnes Bø gjorde det ingen andre mannlige skiskyttere har gjort før, har en kvinne klart det. Svenske Magdalena Forsberg tok på ett tidspunkt åtte strake seire.

I tillegg har (selvsagt) Ole Einar Bjørndalen vunnet åtte på rad i verdenscupen. Men det strakk seg over to sesonger.

For Sturla Lægreid ble det også en stor opptur før verdensmesterskapet. 2. plass i rennet og fire fulle hus lover godt før turen til Oberhof. Han opplever en svært god periode, men veien opp til Thingnes Bø er fortsatt lang.

– Det er vanskelig å sammenligne seg med Johannes, han måtte jo ha bommet en masse om jeg skulle tatt han i dag. Jeg får heller være best av de dødelige, sier han til NRK etter rennet.

– Men jeg håper jo jeg har veldig mye igjen av karrieren. Så jeg blir skummel i årene framover. Han skal ikke få sove så godt om natten, ler han.

Fire fulle hus var nesten tilfellet for Johannes Dale også, men han bommet på det aller siste skuddet. Han endte som nummer fem, mens Vetle Sjåstad Christiansen bommet for mye og til slutt ble nummer seks. Tarjei Bø ble nummer 11.

Filip Fjeld Andersen endte langt ned på listene i jaktstarten. Det ble til slutt 42. plass med fem bom og nærmere fem minutter bak Johannes Thingnes Bø.