«Tidenes NBA-sesong»: – Rekordjevnt

Det skrives historie hver uke, og NBA-stjernene skinner som aldri før. Ekspertene har ikke sett lignende.

– NBAs regular season har aldri vært bedre, sier VGs NBA-kommentator Magnus Barstad.

Han mener halve ligaen har potensiale til å nå NBA-finalen i juni, og at hele 10 spillere fortsatt er med i diskusjonen om MVP-trofeet MVP-trofeetPrisen for den mest verdifulle spilleren i NBA.

En av dem er slovenske Luka Doncic (23) som fra 24. desember til 3. januar scoret 267 poeng på seks kamper. Det har knapt blitt gjort før.

Det har heller ikke det greske Giannis Antetokounmpo (28) gjorde på fem kamper i romjulen: Han er den første siden Kareem Abdul-Jabbar (i 1972) til å score over 200 poeng, ha over 30 assist og 80 returer over så få kamper.

Serbiske Nikola Jokic (27) har ikke vært noe dårligere. Han har levert syv triple-doubles triple-doubles Tosifret antall i både poeng, returer og assist. siden 19. desember.

Jayson Tatum (24) I desember ble også den første NBA-spilleren som leverte en kamp med 45+ poeng, 8+ trepoengere og 10+ returer – for andre gang.

– I de 20 årene jeg har fulgt NBA tett kan jeg ikke minnes en sesong med det her antallet individuelle prestasjoner på så høyt nivå, sier Barstad.

– MVP-racet har aldri vært tettere og jevnere, og basketball spilles på et høyere nivå enn det noensinne har blitt gjort, sier NBA-ekspert Magnus Midtvedt i VGTV-programmet Catch.

I tillegg holder 38 år gamle LeBron James fortsatt et skyhøyt nivå, og Steph Curry er brennhet fra trepoengslinjen. Donovan Mitchell scoret 71 poeng i én kamp og Kevin Durant er jevnt god for Brooklyn Nets med over 20 poeng i 13 kamper på rad.

– NBA har nå et helt ufattelig talentnivå. Det spilles også med mye høyere intensitet og vi har et voldsomt antall «gode» kamper sammenlignet med tidligere år, slår Barstad fast.

Boston Celtics leder den østre avdelingen (31 seire) foran Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets og Cleveland Cavaliers (27 seire). I vest er det Denver Nuggets som deler ledelsen med Memphis Grizzlies (28 seire).

Omtrent hele ligaen er på skuddhold til playoffs.

– Det har vært helt spinnvilt. Det er rekordjevnt, og jeg tror mye av det har å gjøre med denne play-in-turneringen som kom for to år siden, som gjør at ti lag nå kan konkurrere om disse åtte sluttspillplassene. Det fikk litt kritikk da det kom, men jeg tror alle er glade for det nå, for det fører til at færre lag «tanker» «tanker»Å tape med vilje for å få en bedre posisjon i sommerens NBA Draft., sier Midtvedt.

– Det betyr at hver eneste kamp, hver eneste natt betyr så mye mer. Feilmarginen for lagene som ønsker suksess er rett og slett blitt kutta veldig ned, legger Barstad til.

Tallenes tale er i alle fall klar: På 2000-tallet har det aldri blitt scoret så mye poeng per kamp som akkurat nå.

Poeng per kamp i NBA på 2000-tallet 2022/23: 113,9 (per 13. januar) 2021/22: 110,6 2020/21: 112,1 2019/20: 111,8 2018/19: 111,2 2017/18: 106,3 2016/17: 105,6 2015/16: 102,7 2014/15: 100,0 2013/14: 101,0 2012/13: 98,1 2011/12: 96,3 2010/11: 99,6 2009/10: 100,4 2008/09: 100,0 2007/08: 99,9 2006/07: 98,7 2005/06: 97,0 2004/05: 97,2 2003/04: 93,4 2002/03: 95,1 2001/02: 95,5 2000/01: 94,8

Sist det ble scoret over 113,9 poeng per kamp (årets snitt) var i 1970. Ser man på totalt antall poeng har det aldri blitt scoret mer.

Scoringsjordskjelvet på 70-tallet var en effekt av sammenslåingen av de to ligaene ABA og NBA. Plutselig måtte baskettalentene spres på bare 14 lag, lagene ble bedre, og det ble scoret flere poeng. Dette var noe av grunnen til at NBA utvidet først til 17, så til 22, og etter hvert til nåværende 30 lag.

Men nå er det altså i ferd med å skje igjen, nemlig et inntog av europeiske baskettalenter. Igjen flommer NBA over av ferdigheter og poeng, og «løsningen» kan være det samme som på 70-tallet: En ny utvidelse. Byer som Las Vegas, Seattle og Mexico City er aktuelle kandidater.

NBA har allerede et lag i Canada (Toronto Raptors), men ingen i Mexico.

– Det er definitivt mulig at Mexico City kan få et lag. Det er ingen hemmelighet at vi ser seriøst på den muligheten, sa NBA-sjef Adam Silver i høst.

