Wille gjør endring til Argentina-kampen

KRAKOW (VG) Trener Jonas Wille (46) gjør én endring på laget i Norges andre VM-kamp.

TILBAKE: Erik Toft ble operert i november, men er tilbake i landslagstroppen og får sjansen mot Argentina i VM.

Argentina er Norges andre motstander i VM-gruppespillet i kveld klokken 20.30, og etter storseieren i åpningskampen mot Nord-Makedonia gjøres én endring i lagoppstillingen.

Erik Toft, som opererte i begge lyskene i november, går inn for Sander Øverjordet. Toft var i aksjon for Norge forrige lørdag mot Brasil i Gjensidige Cup.

Norge-trener Wille forklarer at skiftet gjøres for å få Toft i gang i mesterskapet. Det ligger dessuten an til Tobias Grøndahl kan få litt spilletid som playmaker. Elverum-spilleren kom ikke på banen mot Nord-Makedonia fredag.