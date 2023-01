The Times: Newcastle-stjerne arrestert for fyllekjøring

Et drøyt døgn etter at Joelinton (26) sendte Newcastle til semifinalen i ligacupen foran 52.000 tilskuere på St. James’ Park, skal brasilianeren ha kjørt beruset.

FRA HELT TIL SKURK: Joelinton skal ha blitt stoppet av politiet halvannen dag etter at han scoret mot Leicester og Danny Ward.

Ifølge engelske The Times opplyser en talsperson i politiet at Premier League-profilen ble stoppet klokken 01.20 natt til torsdag og arrestert.

«Joelinton Cassio (26) har siden blitt siktet for å ha vært over den tillatte grensen for alkohol. Han må møte i retten i Newcastle 26. januar.» heter det i meldingen.

Tirsdag kveld satte Joelinton inn 2–0-målet mot Leicester i ligacupens kvartfinale.

Brasilianeren er en viktig brikke i et Newcastle-lag som ligger på 3. plass i Premier League med bare Arsenal og Manchester City foran seg på tabellen. Under ledelse av trener Eddie Howe (45) har 26-åringen blitt forvandlet fra en tidligere målfattig spiss til en imponerende midtbanespiller.

Ifølge The Times er Howe og Newcastle orientert om hendelsen. Lagets neste kamp er hjemme mot Fulham på søndag klokken 15.00.