Kane scoret i jubileumskampen

Harry Kane (29) scoret «selvfølgelig» i sin kamp nummer 400 for Tottenham, og Pierre-Emile Højbjerg (27) sikret seieren i sluttminuttene.

Det var et Tottenham-lag som måtte slite for de tre poengene i London lørdag kveld. Før pausen skapte de minimalt, mens Everton brant to enorme sjanser. Demarai Gray og Amadou Onana, som blåste hver sin avslutning fra god posisjon høyt over.

Etter pausen tok Tottenham mer over, men først måtte tidligere Everton-spiller Richarlison ut med skade.

Da timen var spilt måtte Everton-keeper Jordan Pickford gi en svak retur på en avslutning fra Matt Doherty, og da Kane jaktet på den gikk han over ende i feltet. Det så billig ut, men dommeren pekte på straffemerket og den avgjørelsen ble stående.

Kane tok straffen, og banket den til høyre for landslagskollega Pickford. Scoringen kom altså i Kanes kamp nummer 400 for Spurs.

For første gang i karrieren scoret også stjernespissen i sin femte ligakamp på rad og det var hans 258. scoring i alle turneringer.

Med det er Kane kun åtte mål bak Jimmy Greaves, som er mestscorende i Tottenham-historien.

Sterk hjemmestatistikk

Everton klarte ikke å skape noe som sørget for skikkelig spenning i kampen, og da Højbjerg fikk tid og rom inne i feltet til å plassere ballen oppe i hjørnet til venstre for Pickford var det hele avgjort etter 87 minutters spill.

Vertene tok sin åttende strake hjemmeseier.

PS! Tottenham ligger fortsatt på tredjeplass, men har nå like mange poeng som Manchester City og ett poeng opp til Arsenal. Manchester City møter Liverpool borte søndag, og Arsenal spiller borte mot Leeds.

