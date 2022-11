Ruud herjer mot Fritz – Nadal ute av ATP-sluttspillet

TORINO (VG) (Casper Ruud – Taylor Fritz 6-3, 4–5, kampen pågår) Casper Ruud (23) storspilte i første sett mot Taylor Fritz (25). Det førte til at Rafael Nadal (36) er ute av ATP-sluttspillet.

STERK START: Casper Ruud

Magnus Helle, VG

Andreas Hellenes, VG

Oppdateres!

Casper Ruud fikk en strålende start i kampen mot Taylor Fritz. Han brøt i amerikanerens første servegame og klarte å holde egen serve i første sett og vant 6–3.

I andre sett er stillingen 5–4 til Fritz, Ruud server.

– Han vil nok komme med energi og spille bra. Det er et morsomt sted å møte hverandre, sa Ruud til Discovery før kampen.

Ruud vant første kamp i gruppespillet mot Felix Auger-Aliassime 2–0, med seier mot Fritz er nordmannen klar for semifinale i ATP-sluttspillet for andre år på rad. I fjor tapte han for Daniil Medvedev.

FRUSTRERT: Rafael Nadal underveis i kampen han tapte mot Felix Auger-Aliassime.

Rafael Nadal tapte sine to første kamper 0–2 mot Fritz og Auger-Aliassime. Spanjolen var derfor avhengig av at Ruud tapte 0–2 i tirsdagens kveldskamp for å ha håp om gå videre til semifinalen.

Nadal har nå tapt fire kamper på rad.

– Jeg må bare gjenskape alle de positive følelsene, selvtilliten og mentaliteten som jeg trenger for å nå det nivået jeg ønsker å nå. Jeg vet ikke om jeg kommer til å nå det nivået igjen, men det jeg har ingen tvil om er at jeg kommer til å ofre alt for det, sa Nadal etter tirsdagens tap for Auger-Aliassime.

Kampen kan du se på Eurosport Norge og Discovery+.