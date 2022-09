Svindal glad for å slippe Hauger: – Det hadde ikke sett pent ut

RUDSKOGEN (VG) Aksel Lund Svindal (39) og Dennis Hauger (19) kjører begge Porsche på Rudskogen til helgen – men ikke i samme klasse.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Heldigvis slipper jeg å kjøre mot de aller proffeste, sier alpinlegenden, som har startet en ny karriere i motorsport.

– Det hadde ikke sett pent ut for min del. Det hadde vært stor forskjell, sier ham om å kjøre mot Dennis Hauger – Norges Formel-håp, som i år kjører Formel 2.

Hauger er såkalt gjestefører i Porsche Carrera Cup på Rudskogen lørdag. Det er første gang 19-åringen kjører billøp i Norge. Han skal også ha en oppvisning med sin Formel 2-bil.

SPØKEFUGL: Dennis Hauger spøker gjerne med den dobbelt så gamle Aksel Lund Svindal. Bildet er fra Rudskogen torsdag.

– Det er kult at vi endelig har Dennis på norsk jord. Det er ikke så ofte det skjer, men nå har vi klart å lure ham til å kjøre Porsche på Rudskogen, fortsetter Aksel Lund Svindal, som følger nøye med i Haugers Formel-karriere.

– Er dette Haugers «Kvitfjell»?

– På en måte ... Men på Kvitfjell kjørte jeg med det utstyret som jeg var vant til og mot de samme konkurrentene. Uten at jeg skal legge ordene i munnen på Dennis, så kjører han en bil som han ikke er vant til. Derfor er det ikke sikkert at han vinner lett, selv om han er den råeste føreren her i helgen når vi ser på CV-en.

– Det er en kul utfordring for meg, sier Hauger om å kjøre bil med tak.

– Det er andre ting som gjelder, og det er definitivt et høyt nivå i dette mesterskapet. Uansett skal jeg bare nyte helgen. Det er mitt første billøp på norsk jord. Så tar det vi derfra.

Aksel Lund Svindal er imponert over Hauger, Max Verstappen og de andre toppførerne i bilsport.

ALPINLEGENDER: Både Aksel Lund Svindal og Ingemar Stenmark (bak) skal i aksjon på Rudskogen i helgen.

– Aller mest er jeg imponert hvor presise de er, selv under press.

– Du har ikke det inne?

– Nei, på ingen måte, og jeg får det heller aldri. Jeg hadde det i alpint, men der kjørte jeg maksimalt to og et halvt minutt. Her kjører vi mye lengre. Den største forskjellen er at det er to pedaler i en bil. I alpint har du en fart som du i liten grad kan påvirke. Du bremser i hvert fall ikke! Likheten er at du skal kjøre fortest mulig gjennom svingene!

PS: Dennis Hauger har fri fra Formel 2 denne helgen. Det er bare én løpshelg (to løp) igjen – nemlig i Abu Dhabi om to måneder. Aurskog-karen ligger på 11. plass i mesterskapet.